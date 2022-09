Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Apple a annoncé quatre iPhones lors d'un événement en septembre : l'iPhone 14, l'iPhone 14 Plus, l'iPhone 14 Pro et l'iPhone 14 Pro Max. Un rapport suggère que la dénomination pourrait changer pour 2023.

Selon Mark Gurman de Bloomberg, qui a une excellente expérience des appareils Apple, l'iPhone 15 Pro Max, le modèle haut de gamme d'Apple, pourrait être appelé iPhone 15 Ultra.

La société a ramené la dénomination Plus pour 2022 avec le lancement de l'iPhone 14 Plus, après ne pas l'avoir utilisée depuis 2017 avec l'iPhone 8 Plus, il n'est donc pas rare que le branding change.

L'Apple Watch Ultra a également été révélée lors de l'événement de septembre, marquant la smartwatch haut de gamme, donc l'utilisation de la marque Ultra pour l'iPhone serait logique pour les futurs modèles. Si c'est le cas, on ne sait pas comment s'appellerait le petit iPhone 15 Pro.

Gurman a précédemment affirmé qu'Apple passerait à l'USB-C pour les modèles d'iPhone 15 et d'autres rumeurs ont suggéré que tous les modèles d'iPhone 15 offriraient la fonction Dynamic Island trouvée sur l'iPhone 14 Pro et l'iPhone 14 Pro Max.

Pour l'instant, rien n'est confirmé et nous sommes encore loin du lancement des modèles d'iPhone 15 mais nous ne pensons pas que le nom d'iPhone 15 Ultra soit complètement farfelu et nous nous attendons à plusieurs autres rumeurs à ce sujet dans les mois à venir.

Écrit par Britta O'Boyle.