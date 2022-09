Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Lorsqu'Apple a publié iOS 16 en septembre, elle a introduit la possibilité de personnaliser l'écran de verrouillage de l'iPhone. Nous ne parlons pas de simplement changer votre fond d'écran. Désormais, vous pouvez modifier l'aspect complet d'un écran de verrouillage, des couleurs aux polices, et vous pouvez ajouter des widgets qui affichent des informations provenant de vos applications préférées. Vous pouvez également créer plus d'un écran de verrouillage pour passer de l'un à l'autre si vous souhaitez changer d'esthétique. De plus, si vous avez mis en place ce qu'Apple appelle un Focus, vous pouvez lier ce Focus à votre nouvel écran de verrouillage personnalisé. L'idée est que, lorsque vous souhaitez réduire les distractions telles que les notifications, vous pouvez passer à un écran de verrouillage personnalisé spécifique avec un Focus activé.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Lire la suite : Récapitulatif de l'événement Apple : Tout ce qui a été annoncé lors du lancement de l'iPhone 14

Vous êtes confus ? Pas d'inquiétude. Pocket-lint a détaillé comment personnaliser l'écran de verrouillage de votre iPhone, étape par étape.

Comment créer un écran de verrouillage personnalisé pour iPhone

Nous décrivons ci-dessous tout ce que vous pouvez faire, du début à la fin, pour personnaliser votre écran de verrouillage. Plus loin dans ce guide, nous détaillons certains aspects, comme la façon d'ajouter une photo ou des widgets à votre écran de verrouillage.

Créer un nouvel écran de verrouillage

Touchez et maintenez votre écran de verrouillage jusqu'à ce que le bouton Personnaliser apparaisse. Touchez le bouton Ajouter nouveau ou + en bas de l'écran. La galerie de fonds d'écran de l'écran de verrouillage s'affiche. L'écran Ajouter un nouveau fond d'écran affiche une galerie de choix. En haut, vous pouvez ajouter des photos, des personnes, un mélange de photos, des emoji et un fond d'écran météo.

Il existe des catégories telles que Featured, Suggested Photos et Photo Shuffle. Appuyez sur l'une des options de fond d'écran pour la sélectionner comme écran de verrouillage. Pour les choix de papiers peints, faites glisser vers la gauche ou la droite pour essayer des filtres de couleur avec des motifs et des polices. Vous pouvez également toucher les composants à modifier, notamment la date, l'horloge et les widgets. Appuyez sur l'un d'eux et un menu s'affiche avec différentes options de personnalisation. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur Ajouter en haut de l'écran, puis choisissez : Choisissez d'utiliser le fond d'écran à la fois sur l'écran de verrouillage et sur l'écran d'accueil. Touchez Set as Wallpaper Pair.

Apportez d'autres modifications à l'écran d'accueil. Appuyez sur Personnaliser l'écran d'accueil. Vous pouvez alors faire des choses comme le rendre flou.



Modifier un écran de verrouillage

Touchez et maintenez votre écran de verrouillage jusqu'à ce que le bouton Personnaliser apparaisse, faites glisser jusqu'à l'écran de verrouillage que vous souhaitez modifier, puis touchez le bouton Personnaliser. Vous pouvez maintenant le modifier et enregistrer vos modifications.

Supprimer un écran de verrouillage

Vous pouvez supprimer un écran de verrouillage en touchant et en maintenant l'écran de verrouillage jusqu'à ce que le bouton Personnaliser apparaisse. Faites glisser l'écran de verrouillage que vous souhaitez supprimer, puis faites glisser l'écran vers le haut et appuyez sur le bouton Corbeille.

Passer d'un écran de verrouillage à l'autre

Vous pouvez créer plusieurs écrans de verrouillage personnalisés et passer de l'un à l'autre tout au long de la journée. Touchez et maintenez l'écran de verrouillage jusqu'à ce que le bouton Personnaliser apparaisse, puis faites glisser jusqu'à l'écran de verrouillage que vous souhaitez utiliser et touchez-le.

Comment ajouter une photo à l'écran de verrouillage de votre iPhone ?

Lorsque vous personnalisez votre écran de verrouillage, vous pouvez ajouter une photo spécifique de votre photothèque ou choisir une photo suggérée. Vous pouvez également appliquer un effet de profondeur à votre photo de fond d'écran ou régler votre écran de verrouillage pour qu'il mélange différentes photos.

Maintenez le doigt sur l'écran de verrouillage jusqu'à ce que le bouton Personnaliser apparaisse et appuyez sur le +. Appuyez sur + en bas de l'écran, puis choisissez Photos ou Photo Shuffle. Si vous choisissez Photos et souhaitez créer un effet multicouche : Appuyez sur (...) en bas à droite, puis choisissez Effet de profondeur. La superposition n'est pas disponible sur les fonds d'écran avec widgets. Elle peut ne pas être disponible si le sujet est trop haut ou trop bas ou s'il masque l'horloge. L'effet de superposition est disponible uniquement sur les images comportant des personnes, des animaux domestiques ou le ciel.

et souhaitez créer un Repositionnez votre image en la pinçant pour zoomer ou en la faisant glisser avec deux doigts.

Vous pouvez également glisser vers la gauche ou la droite pour essayer des filtres de couleur avec des motifs et des polices. Si vous choisissez Photo Shuffle, vous pouvez prévisualiser les photos en appuyant sur l'icône de la grille. Définissez la fréquence de lecture aléatoire en appuyant sur (...).

en appuyant sur (...). Ensuite, sélectionnez une option sous Fréquence de lecture aléatoire.

Remarque : si vous souhaitez ajouter une photo directement depuis votre photothèque, dans l'application Photos, appuyez sur Bibliothèque > sélectionnez une photo > appuyez sur le bouton Partager > sélectionnez Utiliser comme fond d'écran > appuyez sur Terminé > Choisissez de l'afficher sur l'écran d'accueil ou de verrouillage.

Comment ajouter des widgets à l'écran de verrouillage de votre iPhone ?

Vous pouvez ajouter des widgets à vos écrans de verrouillage, notamment un widget pour la température, le niveau de la batterie, un événement du calendrier à venir, etc.

Touchez et maintenez l'écran de verrouillage jusqu'à ce que le bouton Personnaliser apparaisse. Appuyez sur Personnaliser. Touchez la case sous l'heure pour ajouter des widgets à votre écran de verrouillage. Touchez ou faites glisser les widgets que vous souhaitez ajouter.

Simple !

Comment ajouter un focus à l'écran de verrouillage de votre iPhone ?

Focus est une fonction qui vous aide à réduire les distractions. Vous pouvez personnaliser l'une des options Focus proposées - comme Travail, Personnel ou Sommeil - ou créer un Focus personnalisé. Vous pouvez utiliser la fonction Focus pour faire taire temporairement toutes les notifications, par exemple. Ensuite, vous pouvez configurer un Focus directement sur votre écran de verrouillage. Lorsqu'un Focus est lié à votre écran de verrouillage, vous pouvez l'activer en glissant sur l'écran de verrouillage correspondant.

Tout d'abord, vous devez configurer un Focus. Rendez-vous sur la page d'assistance d'Apple pour savoir comment procéder. Touchez et maintenez l'écran de verrouillage jusqu'à ce que le bouton Personnaliser apparaisse. Touchez Focus vers le bas pour voir les options Focus (par exemple, Sommeil ou Travail). Sélectionnez une option, puis touchez x.

Comment personnaliser l'esthétique de l'écran d'accueil de votre iPhone

Il fut un temps où Apple ne laissait pas ses utilisateurs personnaliser l'écran d'accueil. Mais la société est beaucoup plus indulgente aujourd'hui. Vous pouvez contrôler complètement l'esthétique d'un iPhone, par exemple en remplaçant les icônes des applications de votre écran d'accueil par des icônes personnalisées et en utilisant des widgets. Si vous voulez être super épicé, vous pouvez même ajouter un clip vidéo de quelque chose sur votre écran de verrouillage. C'est très simple à faire.

C'est la semaine de la sécurité domestique sur Pocket-lint Par Britta O'Boyle · 8 Août 2022 C'est la semaine de la sécurité domestique toute cette semaine sur Pocket-lint. Voici ce qui vous attend.

Il suffit de suivre le guide séparé de Pocket-lint : Comment personnaliser l'écran d'accueil de votre iPhone avec des raccourcis et des widgets.

Vous avez besoin d'aide supplémentaire ?

Apple dispose d'un centre d'assistance entièrement consacré à l'écran de verrouillage de l'iPhone.

Pocket-lint propose également les guides suivants sur iOS 16 :

Écrit par Maggie Tillman.