Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Les nouveaux iPhones s'accompagnent de nouvelles fonctionnalités. Pour 2022, cela se présente sous la forme d'iOS 16 fonctionnant sur l'iPhone 14 et l'iPhone 14 Pro. Nous sommes sûrs que vous connaissez déjà certaines des grandes nouveautés, mais il y a encore beaucoup de choses à rechercher pour vous rendre la vie un peu plus facile.

Nous avons sélectionné quelques-unes des fonctionnalités qui nous semblent les plus utiles - ou simplement pratiques - à connaître. Regardez la vidéo ci-dessus si vous le voulez sous cette forme, ou lisez ci-dessous pour un guide écrit.

1. Désactiver l'affichage permanent (14 Pro uniquement)

L'iPhone 14 Pro dispose d'une fonction d'affichage permanent qui atténue le fond d'écran et met en évidence l'horloge. Elle est activée par défaut, mais vous trouverez peut-être qu'elle n'est pas très utile, ou qu'elle épuise votre batterie. Si vous souhaitez la désactiver, vous pouvez le faire.

Ouvrez les paramètres et appuyez sur " Affichage et luminosité ", puis désactivez l'option " Toujours activé ". C'est simple.

Si vous ne voulez pas qu'il soit éteint en permanence et qu'il reste allumé pendant la journée, vous pouvez le configurer pour qu'il s'éteigne la nuit dans le cadre du mode veille. Allez dans Réglages > Focus > Sommeil. Ici, vous pouvez programmer un focus sommeil qui s'activera à une heure précise chaque nuit sous l'onglet "Schedule". Lorsqu'il s'active, votre écran toujours allumé ne s'affiche plus la nuit.

2. Activez le clavier haptique

Dans le cadre d'iOS 16, Apple a ajouté un retour haptique à son propre clavier standard. Enfin. Cela signifie que lorsque vous tapez, vous pouvez sentir des tapotements ou des vibrations subtiles sous l'écran. Pour l'activer, il suffit d'aller dans Réglages > Son et Haptique > puis de choisir "Retour clavier". Activez l'option "Haptique".

3. Indicateur de pourcentage de la batterie

Comme nous l'avons mentionné dans notre vidéo iOS 16 précédemment, il y a un nouvel indicateur de pourcentage de la batterie que vous pouvez activer pour afficher le pourcentage réel dans l'icône de la batterie dans votre barre d'état. Pour l'activer, il suffit d'aller dans Paramètres > Batterie et de basculer sur l'option " pourcentage de la batterie ".

4. Modifiez le style de vos notifications

Par défaut, iOS 16 affiche un nombre - ou un "compte" - de notifications en bas de votre écran de verrouillage pour vous indiquer le nombre de notifications en attente. Mais vous pouvez modifier cet affichage pour obtenir une liste des notifications réelles ou une pile de fenêtres de notification.

Ouvrez simplement Paramètres > Notifications et choisissez l'une des deux autres options en haut de l'écran sous " Afficher sous ".

5. Verrouiller une note privée derrière Face ID

Dans Notes, vous pouvez désormais verrouiller une note spécifique derrière une authentification FaceID. Vous n'êtes plus limité au verrouillage par le code d'accès de votre téléphone. Pour activer cette fonctionnalité, allez dans Réglages > Notes, trouvez l'option "Mot de passe" et appuyez dessus. Sur l'écran suivant, sélectionnez l'option " Utiliser le code de l'appareil ", puis activez " Utiliser FaceID ". Désormais, vous n'avez plus besoin d'utiliser un mot de passe spécifique pour déverrouiller vos notes.

Pour verrouiller une note spécifique, il suffit d'appuyer longuement sur la note que vous souhaitez verrouiller dans l'application, puis de cliquer sur "Verrouiller la note" dans le menu contextuel qui s'affiche. La prochaine fois que vous essayerez de l'ouvrir, l'application utilisera FaceID pour vérifier que c'est bien vous qui essayez d'y accéder.

6. Modifier ou annuler des iMessages

Parfois, lorsque vous envoyez un message, vous risquez soit a) de le regretter immédiatement et de vouloir l'annuler, soit b) de faire une faute de frappe embarrassante. Peut-être même les deux. Heureusement, dans iOS 16, il y a une solution à ces problèmes. Vous pouvez maintenant annuler, ou modifier, les iMessages.

Ouvrez Messages, tapez votre message comme d'habitude et, une fois que vous l'avez envoyé, appuyez longuement sur ce message. Les options " Modifier " et " Annuler l'envoi " apparaissent dans le menu déroulant. Choisissez celle que vous souhaitez utiliser à ce moment-là. Mais attention, si la personne à qui vous envoyez le message n'a pas l'iOS 16, le message n'apparaîtra pas comme non envoyé pour elle, mais elle le verra quand même.

7. Supprimer les photos en double

La dernière application Photos d'Apple vous permet de supprimer rapidement et facilement les photos en double pour vous aider à économiser l'espace de stockage de votre iPhone et d'iCloud.

Ouvrez simplement Photos et tapez sur " Albums ". Faites défiler la liste jusqu'à ce que vous voyiez "Duplicates" en bas de la page. Maintenant, vous pouvez soit cliquer sur " fusionner " près de chaque correspondance, soit cliquer sur " sélectionner " en haut, puis choisir manuellement chaque image que vous voulez supprimer et cliquer sur l'icône de la corbeille de suppression en bas.

8. Faites glisser les sujets de premier plan pour les éloigner des arrière-plans dans de nouveaux documents.

L'une des nouvelles fonctionnalités d'iOS 16 est la possibilité de retirer des sujets de leur arrière-plan photographique, puis de les partager dans n'importe quelle application sous forme de découpe. Avec la bonne technique, vous pouvez rapidement les glisser-déposer dans un autre document ou sur une image sur laquelle vous travaillez dans Photoshop, Pages ou quelque chose de similaire.

Il suffit de toucher et de maintenir le sujet comme d'habitude pour le retirer de l'arrière-plan, puis de le maintenir avec le même doigt et d'utiliser votre autre main pour sortir de l'application et ouvrir l'application dans laquelle vous voulez le déposer.

Par exemple, s'il s'agit de Pages, il suffit de l'ouvrir, de créer un nouveau document - ou d'ouvrir un document existant - puis de déposer l'image. (Si vous avez du mal à y arriver, consultez notre vidéo en haut de la page pour connaître la technique).

Comme nous l'avons montré dans notre vidéo iOS 16, si vous voulez les partager d'une autre manière, vous pouvez simplement toucher et maintenir le sujet, attendre que cette ligne blanche apparaisse autour, puis toucher " partager " et choisir où vous voulez le partager ou " copier ", puis ouvrir l'application manuellement et le coller.

8. Prenez des photos de 48 mégapixels.

Il s'agit d'une autre fonction qui n'est disponible que sur l'iPhone 14 Pro pour l'instant, et elle prend des photos à 48 mégapixels, en utilisant le nombre total de pixels disponibles sur le capteur de l'appareil photo principal.

Allez dans Réglages > Appareil photo et sélectionnez " Formats " en haut de la liste. Activez l'option " Apple ProRAW " et, en dessous, sélectionnez la résolution et assurez-vous que vous avez choisi 48 mégapixels. Maintenant, lorsque vous ouvrez l'application appareil photo, vous verrez une bascule " RAW " en haut de l'écran. Appuyez dessus pour activer la prise de vue RAW à 48 mégapixels.

9. Activez ou désactivez manuellement le mode macro

L'interrupteur du mode macro manuel est également utile, car depuis quelques générations de téléphones, la commutation automatique entre le mode 1x et le mode macro peut être un peu déstabilisante. Ouvrez à nouveau Réglages > Appareil photo, et activez le bouton "Contrôle macro".

Ouvrez l'application caméra et approchez votre caméra d'un objet. Vous devriez voir le logo de la macro apparaître en jaune à l'écran. Il est activé par défaut, mais si vous voulez le désactiver, appuyez simplement sur le logo lorsqu'il apparaît.

10. Personnalisez l'audio spatial

Avec iOS 16, il y a une fonctionnalité intéressante qui utilise les capteurs FaceID en façade pour personnaliser votre Spatial Audio dans vos AirPods. Elle fonctionne avec les AirPods 3 et les AirPods Pro (première et deuxième génération).

Pour l'utiliser, il suffit d'ouvrir l'étui de vos AirPods, de vous assurer qu'ils sont connectés et d'aller dans l'application Paramètres. Tapez sur les AirPods dans la liste, puis dans l'écran suivant, trouvez 'Personalised Spatial Audio'. Appuyez ensuite sur l'option "Personnaliser l'audio spatial" sur l'écran suivant.

Il va maintenant vous faire suivre un processus dans lequel il utilise les capteurs de profondeur en façade pour mesurer votre visage et vos oreilles, et utiliser ces données pour créer un profil Spatial Audio qui fonctionne pour vous lorsque vous avez vos AirPods connectés.

11. Consultez le mot de passe du réseau Wi-Fi sur lequel vous vous trouvez.

Une fonctionnalité qui devrait sans doute exister depuis longtemps est la possibilité de voir le mot de passe du réseau auquel vous êtes connecté. Dans iOS 16, c'est possible. Ouvrez simplement les Paramètres, appuyez sur "Wi-Fi" et appuyez sur l'icône d'information à côté du réseau auquel vous êtes connecté. Sur l'écran suivant, vous verrez "Mot de passe". Appuyez dessus, et il utilisera FaceID pour vérifier que c'est bien vous, et révèlera le mot de passe.

12. Ajouter des arrêts à votre itinéraire Apple Maps

Dans Apple Maps sous iOS 16, vous pouvez ajouter des arrêts supplémentaires le long du chemin vers votre destination finale. Il suffit de naviguer comme d'habitude en entrant le point d'arrivée souhaité dans Cartes, puis d'appuyer sur l'icône de conduite/voiture.

Avant de lancer la navigation virage par virage, vous verrez une liste sous "Itinéraire" où vous pouvez cliquer sur "Ajouter un arrêt". Appuyez sur ce bouton, ajoutez les lieux que vous souhaitez traverser, puis réorganisez ces arrêts. Appuyez maintenant sur " Go " pour commencer à naviguer avec vos arrêts déjà inclus.

13. Note rapide

iOS dispose d'une fonctionnalité appelée Quick Note qui vous permet - sans surprise - de commencer rapidement à rédiger une note dans l'application Notes. Il suffit de descendre dans le Centre de contrôle et de trouver la commande qui ressemble à une page de notes et à une icône plus. Touchez-la et vous commencerez immédiatement une nouvelle note dans l'app Notes.

14. Retournez à la capture d'écran

Il existe un truc sympa qui vous permet d'appuyer deux ou trois fois sur le dos de votre iPhone pour effectuer des actions telles que prendre une capture d'écran ou faire descendre les notifications. Et cela fait partie des paramètres d'accessibilité.

Ouvrez Paramètres > Accessibilité et trouvez maintenant " Touch ". En bas de l'écran suivant, vous trouverez " Back Tap ". Sélectionnez 'Double Tap' et choisissez 'capture d'écran' dans la liste, ou toute autre fonction que vous souhaitez. Désormais, lorsque vous tapez deux fois sur l'arrière du téléphone, une capture d'écran est effectuée.

15. Tapez sur Siri

Un autre outil d'accessibilité - pour ceux qui pourraient avoir des difficultés à parler ou à écouter - est la possibilité de taper les demandes de Siri. Mais vous devez d'abord l'activer.

Ouvrez à nouveau Paramètres > Accessibilité et trouvez "Siri" en bas de la page. Sur l'écran suivant, il suffit de basculer sur " Tapez vers Siri " et maintenant, lorsque vous lancez Siri en appuyant et en maintenant la touche latérale, vous pouvez taper des demandes à la place et voir les réponses à l'écran.

16. Mode à une main (alias Reachability)

Il existe une fonctionnalité dans iOS qui vous permet d'atteindre le haut de l'écran plus facilement avec une main, ou plus techniquement, avec votre pouce. Elle s'appelle Reachability et, lorsqu'elle est active, il vous suffit de glisser vers le bas de l'écran pour que la moitié supérieure de l'écran soit plus accessible.

Il suffit d'ouvrir Paramètres > Accessibilité > Toucher et d'activer l'option "Accessibilité".

Écrit par Cam Bunton.