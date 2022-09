Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Avec iOS 16, Apple a enfin introduit un indicateur de pourcentage de batterie pour l'iPhone, vous permettant de toujours voir numériquement un niveau de remplissage de batterie spécifique. Cela a été long à venir, mais il n'a pas été parfaitement exécuté.

Alors que l'indicateur de pourcentage de l'iPhone vous permet de lire le niveau spécifique, le niveau de remplissage de l'icône de la batterie reste constamment le même. D'un coup d'œil, elle semble toujours pleine jusqu'à ce que vous descendiez en dessous de 20 %, auquel cas elle baisse et devient rouge.

Dans la version bêta d'iOS 16.1, cependant, il semble qu'Apple s'attaque à ce problème et affiche à la fois le pourcentage et le niveau de remplissage dans l'icône située derrière.

Le changement a été repéré dans la deuxième bêta d'iOS 16.1 par 9to5Mac et - en plus d'inclure l'indicateur de niveau de remplissage - a un texte en gras pour le rendre plus facile à lire. Un autre petit changement est que lorsque l'iPhone est en charge, une fois qu'il atteint 100 pour cent, il n'affiche plus l'indicateur de charge éclair.

Qui plus est, iOS 16.1 apportera l'indicateur de pourcentage à davantage de modèles d'iPhone qui ne l'ont pas obtenu avec la version officielle d'iOS 16. À savoir, l'iPhone XR et l'iPhone 12 mini.

Si cette mise en œuvre bêta est intégrée à la version officielle d'iOS 16.1, vous pourrez voir l'indicateur en allant dans Réglages > Batterie et en activant l'indicateur de pourcentage.

Écrit par Cam Bunton.