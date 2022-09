C'est l'année où le modèle Pro de l'iPhone 14 prend tout son sens.

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Apple a annoncé la série d'iPhone 14 lors d'un événement en septembre, avec deux modèles standard, l'iPhone 14 et 14 Plus, et deux modèles Pro, l'iPhone 14 Pro et 14 Pro Max.

Dans le passé, les modèles Pro étaient plus un "nice-to-have" qu'un "need-to-have". Bien qu'il s'agisse d'excellents appareils, nous ne les aurions pas toujours recommandés par rapport aux modèles standard, car les extras obtenus ne valaient pas nécessairement le coup.

C'est une histoire très différente cette année. Au lieu d'avoir du mal à recommander l'iPhone 14 Pro - malgré son prix élevé - c'est l'iPhone 14 que nous avons du mal à recommander lorsqu'on nous demande quel iPhone acheter.

Pourquoi ne suggérons-nous pas l'iPhone 14 ?

Ne vous méprenez pas, l'iPhone 14 est toujours un excellent téléphone et il fonctionne avec le même logiciel que l'iPhone 14 Pro, de sorte que vous bénéficiez généralement de la même expérience utilisateur.

Mais - et c'est un gros "mais" - l'iPhone 14 ne fait pas vraiment d'énormes progrès par rapport à l'iPhone 13. Il améliore un peu les appareils photo, et il y a quelques autres modifications, mais dans l'ensemble, c'est un appareil très similaire.

Oui, il y a la détection de collision et le SOS d'urgence par satellite (si vous êtes en Amérique du Nord), mais sinon, les différences sont minimes.

En achetant l'iPhone 13, vous économiserez de l'argent, ou si vous pouvez trouver un iPhone 13 Pro à prix réduit, vous sacrifierez la mise à niveau de la caméra frontale et quelques fonctions, mais vous gagnerez un téléobjectif et d'autres fonctions d'appareil photo exceptionnelles.

Essentiellement, si le modèle iPhone 14 Pro est hors de votre budget, nous vous recommandons d'acheter l'iPhone 13 Pro plutôt que l'iPhone 14 standard - et nous n'aurions certainement pas dit cela dans le passé.

L'iPhone 14 Pro est la star du spectacle

L'iPhone 14 Pro, en revanche, c'est une toute autre histoire. C'est un appareil que nous n'hésitons pas à recommander.

Oui, il est vendu à un prix élevé, en particulier pour les Britanniques et les Européens, mais il est également doté d'un nouveau design, de l'affichage Always-On, d'un appareil photo amélioré et de la fonction qui fait l'objet de toutes les attentions : Dynamic Island.

Malgré son nom qui a littéralement fait rire dans le Steve Jobs Theater pendant l'événement, Dynamic Island est l'une des choses les plus intéressantes qu'Apple ait faites sur l'iPhone depuis longtemps. C'est aussi un outil très pratique et non un simple effet de mode.

Les caméras à perforations ne sont pas nouvelles sur les téléphones. Elles existent depuis longtemps, mais alors qu'elles sont de plus en plus petites et discrètes sur la plupart des appareils, Apple a fait le chemin inverse en faisant de l'espace nécessaire à la caméra frontale et à Face ID une fonctionnalité. C'est une surprise que personne d'autre n'ait pensé à faire cela pour être honnête.

Dynamic Island est un excellent mélange de matériel et de logiciel et cela signifie que le multitâche sur l'iPhone 14 Pro monte d'un cran. Par exemple, vous pouvez passer un appel téléphonique et lancer la navigation en même temps, et d'une simple pression sur le Dynamic Island, vous pouvez faire apparaître votre écran de navigation et placer votre appel dans la découpe. Cela fonctionne également dans de nombreux autres scénarios et c'est tellement simple à utiliser.

Il fournit également des alertes opportunes, comme l'état de charge ou le niveau de batterie des AirPods connectés lorsque vous ouvrez l'étui, et cette expérience ne fera que s'améliorer lorsque Live Activites sera intégré au Dynamic Island par le biais d'une mise à jour dans le courant de l'année.

En dehors de cette découpe astucieuse, l'iPhone 14 Pro et le 14 Pro Max fonctionnent tous deux sur du matériel amélioré par rapport à l'iPhone 14, ils ont tous deux des systèmes de caméra améliorés et ils ont tous deux le Always-On Display. Cet affichage Always-On est très bien exécuté aussi, il s'éteint intelligemment lorsque votre iPhone est face vers le bas, en mode veille ou lorsque vous vous éloignez de votre appareil en portant une Apple Watch.

Et oui, nous savons que l'affichage permanent n'est pas nouveau non plus, mais sur l'iPhone 14 Pro, il vous offre une expérience nouvelle, tout en fonctionnant en parfaite harmonie avec l'écran de verrouillage d'iOS 16. Ce n'est tout simplement pas la même chose avec l'iPhone 14.

Les modèles iPhone 14 Pro seront-ils pour tout le monde ? Absolument pas. Pour certains, le coût de ces appareils sera bien plus que justifiable pour des fonctionnalités qu'ils n'utiliseront peut-être jamais, ou qu'ils ne voudront jamais utiliser. Mais pour ceux dont le budget le permet, cette année, l'iPhone 14 Pro et 14 Pro Max sont les modèles qui sont indéniablement, indubitablement, Pro - et de loin les modèles à acheter.

Écrit par Britta O'Boyle.