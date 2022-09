Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Apple a annoncé l'iPhone 14 Pro et l'iPhone 14 Pro Max aux côtés de l'iPhone 14 et de l'iPhone 14 Plus lors d'un événement en septembre.

Les modèles Pro offrent un certain nombre de différences par rapport aux modèles standard, dont l'une est l'affichage permanent (Always On Display), qui signifie que certaines informations restent affichées sur l'écran de votre iPhone 14 Pro ou iPhone 14 Pro Max dans un format atténué, même lorsque l'écran est éteint.

Il s'agit d'une fonctionnalité qui existe depuis longtemps sur les smartphones Android, mais qui est nouvelle pour les utilisateurs d'iPhone. Nous avons trouvé qu'elle était bien exécutée dans notre test de l'iPhone 14 Pro, mais si vous trouvez étrange d'avoir toujours quelque chose d'affiché sur votre écran, ou si vous pensez que cela affecte l'autonomie de votre batterie, vous pouvez la désactiver. Voici comment procéder.

Comment désactiver l'affichage permanent de l'iPhone 14 Pro ?

Si vous souhaitez désactiver l'affichage permanent de l'iPhone 14 Pro ou de l'iPhone 14 Pro Max, suivez les étapes suivantes et l'écran redeviendra entièrement noir lorsque l'affichage est désactivé, comme les modèles d'iPhone précédents et comme les modèles d'iPhone 14 standard.

Ouvrez Settings sur votre iPhone Appuyez sur Affichage et Luminosité Désactivez l'option Always On Voilà, c'est fait !

Il est bon de garder à l'esprit que l'affichage Always On Display de l'iPhone 14 Pro et de l'iPhone 14 Pro comporte quelques éléments intelligents.

Lorsque votre iPhone est en mode veille, par exemple, l'écran Always On Display ne s'affiche pas. Il en va de même si vous portez une Apple Watch et que vous vous éloignez de votre iPhone, l'Always On Display s'éteindra, partant du principe que vous n'en avez pas besoin puisque vous n'êtes pas avec votre appareil.

Écrit par Britta O'Boyle.