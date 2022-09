Apple utiliserait la technologie des puces 3nm pour l'iPhone 15 et les Mac 2023

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Selon un nouveau rapport, Apple cherchera à équiper ses produits A et M de puces encore plus performantes à partir de 2023, l'un de ses principaux fournisseurs étant en train de développer la prochaine génération de processeurs.

On rapporte que TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company) développe actuellement des processeurs en 3 nm, qui seront utilisés pour fabriquer le processeur A17 d'Apple, qui équipera probablement l'iPhone 15, ainsi que les modèles Mac M3 prévus pour l'année prochaine.

Apple est l'un des plus gros clients de TSMC et a été un partenaire clé dans le développement du chipset qui équipe les derniers modèles iPhone 14 Pro. Ces derniers utilisent, bien entendu, un processus de 4 nm.

En général, dans le monde des processeurs, plus petit est synonyme de meilleur - en termes de processus nm. Plus le nombre de nm est faible, plus l'écart entre les transistors est réduit et plus le nombre de transistors que l'on peut comprimer sur la puce du processeur est important. Cela les rend généralement plus puissants et plus efficaces. Ou, du moins, c'est ainsi que cela devrait fonctionner dans les grandes lignes.

Plus de transistors serrés dans un espace minuscule signifie également qu'ils deviennent plus chers et plus difficiles à produire. Mais d'après le rapport de Nikkei Asia - d'où provient cette information - il semble qu'il y ait une course pour être le premier à commercialiser des puces à base de 3 nm, et Apple est en tête de liste pour les conceptions de TSMC.

On a également le sentiment que cette technologie de processeur avancée pourrait également être utilisée comme un élément clé de différenciation entre la gamme "Pro" et l'iPhone 15 normal, comme cette année où l'iPhone 14 a un chipset plus ancien par rapport à l'iPhone 14 Pro.

Pour 2023, cela pourrait signifier que nous verrons une puce à base de 4 nm sur l'iPhone 15 et de 3 nm sur les modèles iPhone 15 Pro.

Écrit par Cam Bunton.