Lancement d'Apple iOS 16 et watchOS 9, voici comment les télécharger

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Apple a annoncé iOS 16 et watchOS 9 lors de sa conférence mondiale des développeurs (WWDC) en juin dernier, avec de nombreuses nouvelles fonctionnalités pour l'iPhone et l'Apple Watch.

Une version bêta publique des deux logiciels est disponible depuis quelques mois, mais maintenant les versions finales sont là et disponibles au téléchargement.

-

Nous avons des fonctionnalités entières sur iOS 16 et watchOS 9, qui vous donnent tous les deux un aperçu complet de toutes les nouvelles fonctionnalités que vous pouvez vous attendre à voir apparaître sur vos appareils. Il y a une nouvelle personnalisation de l'écran de verrouillage pour iOS 16 qui est l'une des fonctions les plus excitantes à essayer et un suivi du sommeil plus avancé pour watchOS 9, y compris les étapes du sommeil pour l'Apple Watch, enfin.

Nous avons également un article sur les premières fonctionnalités à essayer sur iOS 16 si vous voulez savoir les meilleures avec lesquelles jouer initialement. Dans cette optique, voici comment télécharger le logiciel et essayer toutes les nouvelles choses.

Vous devrez d'abord vous assurer que vous avez un iPhone compatible pour pouvoir exécuter iOS 16. Vous trouverez la configuration requise pour iOS 16 dans notre article séparé, mais en résumé, vous aurez besoin d'un iPhone 8 ou d'une version ultérieure.

Les iPhone 6S, 6S Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus et iPhone SE 2016 ne sont pas compatibles. Si vous avez un iPhone 8 ou une version ultérieure, suivez ces instructions.

Les meilleures offres SIM uniquement: données 5G illimitées pour 16 £ / m sur Three Par Rob Kerr · 15 Février 2022 Vous commandez un Samsung Galaxy S22, Apple iPhone 13, Pixel ou OnePlus ? Voici les meilleures offres SIM: données UL pour 16 £ sur Three, 30 Go

Ouvrez Réglages Appuyez sur Général Appuyez sur Mise à jour du logiciel Téléchargez et installez

Pour watchOS 9, vous aurez besoin d'une Apple Watch Series 4 ou plus récente - lisez notre configuration requise pour watchOS 9 ici. Notamment, l'ancienne Series 3 n'est pas compatible avec le nouveau logiciel. Si vous avez une Watch Series 4 ou plus récente, suivez ces étapes.

Ouvrez l'application Watch sur votre iPhone Appuyez sur Général dans l'onglet Ma montre Appuyez sur Mise à jour du logiciel Téléchargez et installez

Assurez-vous que vos appareils sont connectés à l'alimentation et au Wi-Fi lorsque vous téléchargez et installez les mises à jour logicielles.

Écrit par Britta O'Boyle.