Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Vous avez peut-être entendu qu'Apple a récemment lancé une nouvelle version du logiciel qui arrive sur votre iPhone. Elle s'appelle iOS 16 et apporte sans doute le plus grand changement à votre écran de verrouillage que nous ayons vu de la part d'Apple depuis longtemps.

Bien sûr, le changement de l'écran de verrouillage n'est pas la seule nouvelle fonctionnalité introduite dans iOS 16. D'autres fonctionnalités ont également été ajoutées, notamment une dictée plus intelligente, davantage de possibilités de Live Text, un outil de liste de contrôle familial, parmi beaucoup d'autres.

-

Dans cette rubrique, nous vous guiderons à travers certains de nos nouveaux outils préférés. Téléchargez iOS 16 et découvrez les nouvelles fonctionnalités ci-dessous ou dans la vidéo en haut de cette page (ci-dessus).

Bien sûr, nous devons commencer par là, c'est la star du spectacle : l'écran de verrouillage. Apple l'a revitalisé, en vous offrant des options de personnalisation qui n'existaient pas auparavant sur l'iPhone. Mieux vaut tard que jamais, non ?

L'écran de verrouillage est également agréable et facile à utiliser. Comme pour la personnalisation du visage de votre smartwatch Apple, il suffit d'appuyer et de maintenir l'écran de verrouillage et d'appuyer sur " personnaliser ". Vous pouvez aussi glisser sur l'écran, puis appuyer sur "Ajouter un nouveau". Vous aurez le choix entre un grand nombre de préréglages avec différents styles d'horloge, de widgets et de fonds d'écran.

Une fois que vous avez sélectionné votre style dans la liste, vous pouvez le personnaliser. Appuyez sur le champ de la date en haut de l'écran et vous pouvez remplacer la valeur par défaut par une autre. Ainsi, si vous souhaitez afficher la date et les conditions météorologiques, ou la date et les événements à venir, ou encore la date et vos progrès en matière de fitness, vous pouvez le faire.

Touchez l'horloge et vous pouvez changer la police et le style, et il y a plusieurs options ici. En ce qui concerne la couleur, par défaut, elle choisit des couleurs qui fonctionnent avec le papier peint, mais vous pouvez choisir manuellement une couleur différente parmi les options disponibles en bas.

Ensuite, il y a le champ de widgets en bas, dans lequel vous pouvez ajouter des petits widgets carrés ou des widgets rectangulaires plus grands. Ceux-ci peuvent contenir toutes sortes de données, des conditions météorologiques aux événements du calendrier en passant par le niveau de la batterie.

Lorsque vous avez choisi votre style, vous pouvez appuyer sur les trois points dans le coin inférieur et choisir un effet de profondeur, où l'horloge peut se cacher partiellement derrière le sujet de premier plan pour simuler un sens de la perspective. C'est plutôt cool, et il peut le créer automatiquement en utilisant des photos et des images que vous avez déjà dans votre galerie.

Le plus intéressant est peut-être qu'une fois que vous avez personnalisé et créé votre propre style d'écran de verrouillage, vous pouvez en ajouter et en créer d'autres, et les faire défiler. L'une des options, comme pour beaucoup de fabricants d'Android, consiste à faire défiler les photos. Lorsque vous sélectionnez ce mode Photo Shuffle, vous pouvez choisir entre les personnes, les animaux, la nature ou les villes, et même choisir les personnes qui apparaissent. De plus, vous pouvez choisir la fréquence de changement et même sélectionner manuellement les photos que vous voulez faire défiler.

Une fonctionnalité très utile dont disposent déjà les autres applications de messagerie est la possibilité de modifier les messages que vous avez envoyés (par exemple, pour corriger une faute de frappe) ou de les annuler.

Pour ce faire, il suffit de taper un iMessage comme d'habitude et d'appuyer sur envoyer, puis d'appuyer longuement sur ce message et vous verrez deux nouvelles options dans le menu contextuel qui apparaît. Appuyez sur " modifier " pour changer ce qui est écrit, ou appuyez sur l'option " annuler " pour vous en débarrasser.

Dans le même ordre d'idées que Messages, l'application Mail intégrée vous permet désormais d'annuler des e-mails. Il vous suffit d'appuyer sur l'option "Annuler l'envoi" en bas de l'écran après avoir envoyé un e-mail. Ensuite, corrigez-le et envoyez-le à nouveau.

Si vous voulez le programmer, il vous suffit d'appuyer sur la flèche bleue en haut de l'écran et de la maintenir enfoncée, puis de sélectionner "Envoyer plus tard". Vous pouvez alors choisir la date et l'heure auxquelles vous souhaitez envoyer le message. C'est très utile si vous envoyez des e-mails à des collègues ou à des amis situés dans un autre fuseau horaire.

Une fonctionnalité très intéressante de Photos vous permet de sélectionner des sujets dans une image, de les supprimer de leur arrière-plan et de créer une découpe avec un fond uni. Vous pouvez ensuite la copier et la coller automatiquement ou la partager.

Il suffit d'appuyer et de maintenir la pression sur une photo pour voir apparaître une ligne lumineuse autour du sujet de premier plan. Lorsque vous la relâchez, vous avez la possibilité de la copier - que vous pouvez ensuite coller sur un document ou un message ailleurs - ou d'appuyer sur le bouton "Partager" et vous pouvez l'envoyer via n'importe quelle application ou méthode qui apparaît dans votre feuille de partage.

Vous pouvez même l'enregistrer ou l'attribuer à un contact si vous le souhaitez.

Pendant des années, Apple a toujours utilisé une icône de batterie visuelle qui indique son niveau vague en " vidant " simplement cet indicateur de batterie virtuel dans la barre d'état.

Cependant, si vous voulez une idée plus précise, vous pouvez avoir un pourcentage réellement écrit à l'intérieur de l'indicateur de batterie. Il suffit d'ouvrir Réglages, d'aller dans Batterie et de basculer sur l'option " Pourcentage de la batterie " pour voir le niveau dans cette icône.

Dans iOS 15, Apple a introduit une fonctionnalité qui vous permet de capturer du texte directement depuis l'application appareil photo ou depuis une photo de votre galerie. Avec iOS 16, elle est devenue plus intelligente, offrant une conversion instantanée des devises.

Prenez donc une photo d'un prix dans une devise différente, allez dans Photos et appuyez sur le bouton de texte en direct, puis appuyez sur le prix et il devrait être converti dans votre propre devise locale.

Dans le même ordre d'idées, vous pouvez désormais utiliser le texte en direct dans les vidéos. Ainsi, si vous regardez une vidéo de votre galerie - par exemple - et qu'elle contient du texte que vous souhaitez copier et coller, vous pouvez le faire.

Il suffit d'appuyer sur pause, de toucher l'icône de texte en direct dans le coin inférieur, puis de sélectionner le texte que vous voulez utiliser. Vous pouvez le copier, le traduire, rechercher des définitions ou le partager, comme tout autre texte mis en évidence.

Si vous avez déjà utilisé la dictée vocale pour envoyer des messages, il y a de fortes chances que vous ayez été frustré par son manque de ponctuation.

C'est la semaine de la sécurité domestique sur Pocket-lint Par Britta O'Boyle · 8 Août 2022 C'est la semaine de la sécurité domestique toute cette semaine sur Pocket-lint. Voici ce qui vous attend.

Cependant, avec iOS 16, cela change. La dictée vocale du dernier logiciel est capable de dire automatiquement quand vous avez besoin de virgules, de points et de points d'interrogation. Ce n'est pas parfait à 100 %, mais c'est beaucoup mieux qu'avant. De plus, vous pouvez même lui demander d'insérer des emoji en disant quelque chose comme "wink emoji".

Si vous gérez un compte iOS familial où vous partagez des achats, des abonnements et gérez les restrictions de compte et le temps d'écran des enfants, vous serez heureux d'apprendre qu'une grande partie de ces fonctionnalités utiles ont été regroupées dans une option Liste de contrôle familiale. Celle-ci vous propose une liste de paramètres à examiner et à ajuster, en fonction des fonctionnalités auxquelles vous devez prêter attention.

L'une d'entre elles consiste à configurer un contact de récupération. Ce qui pourrait être très utile si vous ou un membre de votre famille oubliez votre mot de passe Apple ID. Ouvrez les paramètres et allez dans l'option Liste de contrôle familiale, puis faites défiler vers le bas jusqu'à ce que vous voyiez "Ajouter un contact de récupération".

Suivez la procédure de configuration simple, et vous disposez désormais d'un moyen de secours pour vous reconnecter à votre compte, ou à celui d'un membre de votre famille, si vous en avez besoin.

Écrit par Cam Bunton. Édité par Britta O'Boyle.