(Pocket-lint) - Apple a introduit une encoche sur l'iPhone X en 2017. Elle cachait le système de caméra TrueDepth et la caméra frontale. Au cours des cinq années suivantes, iy a fait peu de choses pour changer l'apparence et le fonctionnement de l'encoche. Puis, avec l'iPhone 14 Pro, les rumeurs ont prédit qu'Apple introduirait une découpe en forme de pilule pour le système TrueDepth et une découpe en forme de trou pour la caméra. Eh bien, Apple a époustouflé tout le monde en introduisant quelque chose d'inattendu : Dynamic Island.

Dynamic Island est la nouvelle "encoche" d'Apple pour l'iPhone 14 Pro et l'iPhone 14 Pro Max. Au lieu de ressembler à un espace mort noirci en haut de l'écran, elle peut prendre différentes formes et tailles. Vous pouvez même interagir avec elle. Apple a créé toute une expérience logicielle pour cette encoche afin qu'elle puisse être réellement utile et non gênante. Elle peut changer pour vous montrer les appels entrants, les alertes, les notifications, l'authentification Face ID, la navigation virage par virage, la lecture de musique, etc. Vous pouvez tapoter ou appuyer longuement sur la zone pour accéder à différentes fonctions ou lancer des apps. Pensez-y comme à un raccourci multitâche - qui cache toujours la caméra frontale TrueDepth de l'iPhone ainsi que les capteurs qui permettent l'identification faciale.

Apple

Par défaut, Dynamic Island prend la forme d'une pilule. Il combine deux découpes pour ressembler à une encoche en forme de pilule. Apple utilise un logiciel pour ajouter des pixels noirs sur l'écran OLED. Un logiciel est également utilisé pour modifier la taille et la forme de Dynamic Island.

Aucune application ou widget n'apparaît dans Dynamic Island si vous n'ouvrez pas une application prise en charge ou n'effectuez pas une action iOS. Dynamic Island ne s'étend que lorsque vous lancez une action dans une application et que vous la réduisez ensuite pour accéder à votre écran d'accueil ou à une autre application. L'idée est que, même si Dynamic Island couvre toujours une partie de votre écran à tout moment, il devrait vous offrir plus de surface d'écran qu'une encoche typique tout en rendant l'utilisation de votre iPhone plus facile et plus amusante.

Dynamic Island ne se limite pas aux notifications ou aux alertes, mais aussi aux activités en cours, telles que les itinéraires dans l'application Maps, la musique en cours de lecture ou le temps restant dans votre minuteur. Ces éléments restent visibles en haut de votre téléphone dans Dynamic Island, et ils sont interactifs, vous pouvez donc les toucher, les faire glisser ou les appuyer longuement. Imaginons que vous commandiez un Lyft, puis que vous naviguiez sur le Web ou jouiez à un jeu. Le Dynamic Island affichera l'heure d'arrivée estimée de votre course Lyft en haut de votre écran pendant que vous utilisez d'autres applications. À tout moment, si vous souhaitez ouvrir Lyft, appuyez sur Dynamic Island. Ou, si vous êtes en cours d'appel et que vous réduisez l'application, Dynamic Island s'allonge horizontalement et affiche la durée de l'appel sur la gauche et une forme d'onde vocale sur la droite.

Si deux applications sont en cours d'exécution en arrière-plan, Dynamic Island peut se diviser en deux sections, de sorte que vous verrez une petite pilule sur la gauche pour une application et un petit cercle sur la droite pour une autre application. Par exemple, si vous avez une chanson en cours d'exécution dans l'application Musique et un minuteur réglé sur l'application Horloge, vous verrez l'image de la chanson sur le pilier de gauche et l'icône du minuteur dans le cercle de droite. Deux apps au maximum peuvent apparaître sur Dynamic Island lorsqu'elles fonctionnent en arrière-plan.

Lorsque plus de deux apps sont en cours d'exécution en arrière-plan, Dynamic Island affiche deux des apps les plus récentes que vous avez réduites.

Nous vous recommandons de regarder la démonstration de Dynamic Island faite par Apple lors de son événement Far Out ci-dessus. (Commencez à environ 1:10:50). Elle montre les différentes choses que vous pouvez faire avec Dynamic Island et explique ce qu'Apple a dû faire pour créer cette fonctionnalité. Apple a déclaré qu'elle avait redessiné le capteur de proximité pour que Dynamic Island puisse détecter la lumière derrière l'écran, et qu'elle avait réduit le système TrueDepth de 30 % pour que Dynamic Island puisse être plus petit que l'encoche de l'iPhone 13.

Apple a déclaré que Dynamic Island prendrait en charge un grand nombre de ses applications clés ainsi que certaines applications tierces au lancement. Cette liste n'est pas exhaustive, mais nous mettrons notre guide à jour dès qu'Apple et les développeurs nous en diront plus.

Dynamic Island prend en charge de nombreuses applications Apple et fonctions iOS.

Apple Maps

Apple Pay

Apple Music

Horloge

Téléphone

FaceTime

Portefeuille

Mémos vocaux

Raccourcis

AirDrop

Focus

Niveaux de batterie et chargement

Appareils connectés comme les AirPods

Quant aux applications non-Apple ou tierces, la prise en charge sera activée une fois que les développeurs auront intégré l'interface utilisateur Dynamic Island dans leurs applications. Il y en a toutefois quelques-unes au lancement.

Lyft

Flighty

Dynamic Island est exclusif à l'iPhone 14 Pro et à l'iPhone 14 Pro Max. Elle ne sera pas disponible sur les modèles d'iPhone plus anciens ni même sur l'iPhone 14 et l'iPhone 14 Plus.

Consultez le centre d'assistance d'Apple pour Dynamic Island afin d'en savoir plus sur cette fonctionnalité et son fonctionnement.

