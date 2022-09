SOS d'urgence par satellite : Tout ce que vous devez savoir sur la nouvelle fonction de sécurité de l'iPhone d'Apple

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Apple a fait un pas dans le monde de la communication par satellite avec le lancement de l'iPhone 14, en introduisant une fonction appelée Emergency SOS via satellite.

Mais de quoi s'agit-il, comment cette fonction fonctionne-t-elle et où est-elle disponible ?

Emergency SOS via satellite est une nouvelle fonction de sécurité qu'Apple a introduite sur les modèles iPhone 14. Elle est conçue pour vous permettre d'entrer en contact avec les services d'urgence dans les zones où vous n'avez pas de réception.

Cela signifie que si vous êtes au-delà du Wi-Fi ou du cellulaire - vous n'avez pas de signal - vous pourrez transmettre un message par satellite pour obtenir l'aide dont vous avez besoin.

Il s'agit d'un système de messagerie - vous ne pouvez pas l'utiliser pour passer des appels ou quoi que ce soit d'autre - il est réservé aux urgences et sera acheminé vers les services d'urgence appropriés.

Tout d'abord, vous aurez besoin d'un iPhone 14 pour que cela fonctionne, grâce au matériel du téléphone et au support d'iOS 16.

Ensuite, vous devez vous trouver dans un endroit où vous n'avez pas de couverture. Apple vous suggère d'essayer d'abord d'appeler les services d'urgence, mais si vous n'avez pas de connexion, vous aurez la possibilité d'envoyer un texte par satellite.

Vous serez alors guidé dans la procédure :

Appuyez sur Emergency Text via Satellite. Appuyez sur Signaler une urgence. Répondez aux questions pour fournir les détails essentiels. Vous pouvez choisir de notifier vos contacts d'urgence. Suivez les instructions à l'écran pour vous connecter à un satellite. Assurez-vous de rester connecté pour que le message puisse être envoyé.

Vous pourrez alors envoyer un SMS aux services d'urgence pour vous assurer qu'ils disposent de toutes les informations dont ils ont besoin. Ces informations comprendront la nature de l'urgence, l'autonomie restante de votre batterie et votre position. Toutes ces informations sont toutefois cryptées et, si le service d'urgence n'accepte pas les SMS, elles seront relayées par un fournisseur de services Apple.

Bien que vous ne puissiez pas simplement ouvrir votre téléphone et choisir de vous connecter à un satellite, il y a certaines choses que vous devez savoir sur l'utilisation de votre téléphone lorsqu'il est connecté à un satellite.

Vous serez guidé vers la phase de connexion au satellite une fois que vous aurez répondu aux questions d'urgence et que vous serez prêt à envoyer le message compressé et crypté.

Tout d'abord, vous avez besoin d'une vue dégagée du ciel et d'un horizon clair - les montagnes, les bâtiments et même les arbres peuvent bloquer le signal, vous voulez donc qu'il soit aussi dégagé que possible. Et ne mettez pas votre téléphone dans votre poche ou votre sac, gardez-le dans votre main.

Les images à l'écran vous indiqueront quand vous êtes connecté et vous diront si vous devez tourner à gauche ou à droite pour optimiser la connexion. Il peut y avoir des interruptions de la couverture satellitaire, mais vous serez informé du délai dans lequel vous pourrez à nouveau vous connecter.

Une fois connectée, la connexion est maintenue même lorsque l'écran est verrouillé.

Lacommunication par satellite dans les smartphones ordinaires est une nouvelle technologie. Apple est l'un des premiers à lancer un service, mais d'autres ont annoncé un service similaire - comme Huawei en Chine - et de nombreuses recherches sont menées pour utiliser les satellites afin de permettre une connectivité au-delà de la portée des tours cellulaires terrestres.

Le téléphone se connecte par ondes radio, en utilisant des bandes qui sont probablement déjà prises en charge par les réseaux terrestres. Mais comme vous vous connectez à un satellite, la bande passante est beaucoup plus étroite, ce qui limite ce que vous pouvez en faire.

Pour l'essentiel, vous transmettrez ces informations au satellite, qui les retransmettra à une station terrestre, puis les transmettra à leur destinataire - dans ce cas, aux services d'urgence.

Apple précise que l'envoi de l'information peut prendre entre 15 secondes et une minute. Il n'est pas possible de les envoyer en une seule fois en raison des limitations de la bande passante. Apple permet toutefois de mettre à jour votre position via le réseau Find My par satellite, afin que vos amis et votre famille puissent vous suivre lorsque vous êtes dans la nature.

Si les téléphones par satellite - dotés d'énormes antennes - peuvent passer des appels via les satellites, ce n'est pas quelque chose qu'Apple propose pour l'instant.

Le service est uniquement disponible aux États-Unis et au Canada au moment du lancement. Cela inclut Porto Rico et les îles Vierges américaines, mais pas Guam ni les Samoa américaines.

La région est probablement dictée par l'accord avec le fournisseur de satellite, Globalstar. Cela explique également pourquoi le service n'est disponible que pour la région géographique des États-Unis et du Canada.

On ne sait pas quand la couverture apparaîtra dans d'autres régions, ce qui sera probablement dicté par la conclusion d'accords commerciaux entre Apple et d'autres fournisseurs de services par satellite.

Écrit par Chris Hall.