(Pocket-lint) - Chaque année, Apple rafraîchit sa gamme de modèles phares d'iPhone, et chaque année, cela implique un petit changement en termes de couleurs, avec de nouvelles teintes qui prennent le devant de la scène.

Si vous prenez en compte à la fois les modèles iPhone 14 ordinaires et les options iPhone 14 Pro, vous avez le choix entre plusieurs couleurs, et nous les avons toutes rassemblées pour vous ici.

Nous les avons donc rassemblées ici. Faites défiler la page vers le bas pour voir chacune d'entre elles, afin que vous puissiez choisir celle qui vous plaît le plus si vous envisagez d'acheter un iPhone dans les prochains mois.

Cette année, Apple a abandonné l'iPhone mini pour lancer une version plus de son téléphone, et les deux modèles partagent la même gamme de couleurs. Cela signifie que, que vous choisissiez l'iPhone 14 ou le 14 Plus, vous obtiendrez la même gamme de couleurs.

Sur ces modèles, le dos du téléphone est en verre brillant, avec deux objectifs de caméra, et les côtés du téléphone sont en aluminium mat.

Les options de couleurs - en utilisant les noms fantaisistes d'Apple - sont le bleu, le violet, le minuit, le starlight et le Product(Red).

Comme pour l'iPhone 13 de l'année dernière, vous avez le choix entre cinq couleurs.

Ce beau bleu ciel est une nuance plus agréable que le bleu plus profond qu'Apple a utilisé sur l'iPhone 13, à notre avis, et il est en fait assez proche du bleu Sierra qui était en tête de la gamme sur l'iPhone 13 Pro.

La nouvelle couleur en ville est le violet, bien que sur l'iPhone 14 et 14 Plus, il s'agisse plutôt d'un violet, à notre avis, avec une autre jolie nuance pastel claire proposée.

Si vous voulez quelque chose de plus sobre, alors l'option noire classique est toujours d'actualité, parfaite pour un look plus sérieux.

Le mot fantaisie d'Apple pour le blanc cassé revient, et Starlight continue d'être un favori parmi les fans d'Apple, avec une esthétique brillante et moderne.

La collaboration de longue date d'Apple avec Product(Red) se poursuit, ce qui donne à l'iPhone 14 une autre nuance de rouge très vive.

En ce qui concerne l'iPhone 14 Pro et Pro Max, l'arrière et les côtés des téléphones n'ont pas beaucoup changé depuis la gamme 13 Pro.

Si l'avant du téléphone est révolutionné par l'ajout de l'îlot numérique, l'arrière est sensiblement le même, avec une grande matrice de trois caméras pour tous vos besoins photographiques et une finition en verre dépoli.

Les côtés sont à nouveau en acier inoxydable poli, ce qui donne un aspect un peu plus jazzé sous certains éclairages par rapport à l'aluminium mat de l'iPhone 14 standard.

Quatre couleurs sont proposées pour l'iPhone 14 Pro et Pro Max : Deep Purple, Gold, Silver et Space Black. Découvrez-les ci-dessous.

L'iPhone 14 Pro propose une option violette plus mature et plus profonde que la version normale de l'iPhone 14, et elle a l'air vraiment riche et intéressante. Nous pensons qu'elle pourrait diviser l'opinion, mais attendez-vous à ce que beaucoup de personnes choisissent cette couleur.

La finition dorée revient comme nous l'attendions, avec un aspect brillant et éclatant qui n'est en fait pas aussi opulent que vous pourriez le penser en le voyant en personne.

L'option la plus traditionnelle de la liste est probablement cette version argentée, qui est plus proche du blanc lorsque l'on regarde le dos en verre du téléphone, et qui est très jolie.

Enfin, pour les opérateurs les plus sérieux d'entre nous, il y a ce modèle noir, qui est l'option la plus discrète disponible, et sera idéal pour tous ceux qui veulent que leur téléphone se distingue un peu moins.

Écrit par Max Freeman-Mills.