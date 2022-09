Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Lors de son événement de septembre, au cours duquel Apple a annoncé les dernières gammes d'iPhone 14 et d'Apple Watch Series 8, la société a dévoilé une nouvelle fonctionnalité : la détection des collisions. Apple a déclaré qu'elle espère que vous n'en aurez jamais besoin, mais si c'est le cas, que vous vous sentirez un peu plus en sécurité la prochaine fois que vous serez en voiture. Voici tout ce que vous devez savoir sur la fonction Crash Detection, notamment son fonctionnement et les modèles d'iPhone et d'Apple Watch qui la prennent en charge.

Les derniers modèles d'Apple Watch et d'iPhone peuvent détecter si vous êtes victime d'un grave accident de voiture grâce à Crash Detection. Elle vous mettra automatiquement en relation avec les services d'urgence, indiquera votre position et notifiera les contacts d'urgence. Selon Apple, Crash Detection ne fonctionne que lorsque vous conduisez et ne traite les données qu'au moment de l'accident, entièrement sur votre appareil.

Afin de savoir si vous avez eu un accident de voiture, Apple a déclaré avoir développé deux nouveaux capteurs de mouvement pour l'Apple Watch Series 8 : un gyroscope 3 axes amélioré et un accéléromètre à force g élevée. Ces derniers peuvent détecter une force allant jusqu'à 256 g, ce qui, selon Apple, permet de détecter l'impact extrême d'un accident. Ces capteurs peuvent échantillonner le mouvement jusqu'à quatre fois plus vite que leurs prédécesseurs, de sorte que l'Apple Watch Series 8 peut détecter le moment précis de l'impact. Apple a également mis au point un algorithme avancé de "fusion de capteurs" pour permettre une détection précise des collisions. La société a étudié, pendant des années, les impacts de véhicules dans des laboratoires de crash test de pointe.

À l'instar de l'Apple Watch Series 8, les nouveaux modèles d'iPhone 14 disposent d'un nouveau matériel capable de détecter une force de 256g. Ils disposent d'un gyroscope à haute portée dynamique et d'un nouvel accéléromètre à double cœur. Grâce à ces derniers, votre téléphone peut avertir automatiquement les services d'urgence et vos contacts d'urgence si vous êtes victime d'un grave accident de voiture. Si vous avez une nouvelle Apple Watch et un nouvel iPhone, ils fonctionneront ensemble de manière transparente pour vous aider, a déclaré Apple.

Au cours de ses essais et de son développement, Apple a déclaré qu'elle s'était concentrée sur quatre types d'accidents de voiture graves : collision frontale, collision latérale, collision par l'arrière et renversement.

Dans chaque crash test, Apple a capturé des données grâce à ses gyroscopes et accéléromètres - ainsi que d'autres capteurs de l'Apple Watch Series 8 tels que le baromètre, le microphone et le GPS - puis elle a utilisé l'apprentissage automatique pour incorporer tous ces signaux dans un algorithme qui a été entraîné sur plus de 1 000 000 d'heures de conduite et de crashs réels. Le résultat est la détection de collision, dont Apple espère que vous n'aurez jamais à vous servir.

Apple a déclaré que Crash Detection peut fonctionner sur la plupart des types de véhicules courants, comme les voitures particulières, les SUV et les camionnettes.

Crash Detection est présent sur l'Apple Watch Series 8 et l'Apple Watch Ultra, ainsi que sur l'iPhone 14, l'iPhone 14 Plus, l'iPhone 14 Pro et l'iPhone 14 Pro Max.

Écrit par Maggie Tillman.