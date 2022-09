Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Lors de son événement de septembre, au cours duquel Apple a annoncé la dernière gamme d'iPhone 14, la société a présenté une nouvelle fonction vidéo appelée mode Action. Lorsqu'elle est sélectionnée, elle vous permet de capturer des vidéos à l'aspect incroyablement fluide. Voici tout ce que vous devez savoir à ce sujet, notamment comment fonctionne le mode Action et quels modèles d'iPhone le prennent en charge.

-

Apple propose différents modes d'appareil photo sur l'iPhone et l'iPad, notamment Portrait, Pano, Slow-mo, Cinematic mode, Slow-mo et Time-lapse.

Le dernier en date est le mode Action.

L'appareil photo a fait l'objet d'une attention particulière lorsqu'Apple a dévoilé sa gamme d'iPhone 14. La société a déclaré que la technologie de son appareil photo avait été considérablement améliorée. Elle a même annoncé une nouvelle extension Photonic Engine de son traitement d'image Deep Fusion, lancé au sein de l'iPhone 11 en 2019. Immédiatement après avoir parlé de Photonic Engine, qui améliore la photographie en basse lumière, Apple a pivoté vers la vidéo, où elle a parlé du mode Action, un nouveau mode de stabilisation avancé qui utilise l'intégralité du capteur pour stabiliser votre vidéo sans matériel supplémentaire - aucun cardan n'est nécessaire. Le mode Action réduit les secousses, les mouvements et les vibrations importants.

Selon Apple, le mode Action fonctionne même lorsque la vidéo est "capturée au milieu de l'action". Voici comment Apple décrit le mode Action :

"Il utilise l'intégralité du capteur avec plus de surbalayage et une correction de roulis avancée pour que la vidéo ait l'air incroyablement stable lorsque vous êtes au milieu de l'action. Il suffit de l'activer pour obtenir des vidéos fluides et de grande qualité, sans avoir à porter un équipement supplémentaire comme un support. Il prend également en charge Dolby Vision HDR."

Pocket-lint plante 1 000 arbres supplémentaires avec Resideo Par Stuart Miles · 14 Peut 2020 Nous avons planté 1000 arbres grâce à vous

Les modes caméra intégrés à votre iPhone et à votre iPad vous aident à prendre la photo ou la vidéo idéale. Pour prendre une vidéo avec le mode Action, ouvrez l'application Appareil photo sur votre iPhone et faites glisser l'écran de l'appareil photo vers la gauche ou la droite pour passer à un autre mode jusqu'à ce que vous trouviez le mode Action. Pour les photos, vous avez le choix entre Photo, Portrait, Carré et Pano. Pour les vidéos, vous pouvez choisir entre Cinématique, Ralenti, Time-lapse et Action.

Vous avez besoin d'aide ? Consultez la page d'assistance d'Apple sur les modes de caméra.

Le mode Action a une mission évidente : Remplacer votre GoPro (ou toute autre caméra d'action ou cardan). Comme il s'agit d'un mode de stabilisation super amélioré, vous serez peut-être prêt à prendre votre iPhone la prochaine fois que vous partirez à l'aventure plutôt que votre GoPro. La stabilisation avancée utilise l'ensemble du capteur pour fournir des vidéos stupéfiantes et sans tremblement, et vous bénéficiez également de Dolby Vision et de HDR pour des séquences d'une fluidité exceptionnelle lors de vos activités extérieures et rigoureuses.

Le mode Action est présent sur l'iPhone 14, l'iPhone 14 Plus, l'iPhone 14 Pro et l'iPhone 14 Pro Max.

Écrit par Maggie Tillman.