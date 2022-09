Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Lors de son événement de septembre, où elle a annoncé la dernière gamme d'iPhone 14, Apple a dévoilé quelque chose appelé Photonic Engine. Il s'agit d'une nouvelle technologie d'appareil photo pour iPhone qui promet de meilleures images dans des conditions de faible luminosité. Voici tout ce que vous devez savoir à ce sujet, y compris comment Photonic Engine fonctionne et quels modèles d'iPhone le prennent en charge.

Pour faire simple : Photonic Engine est une technologie de photographie numérique portant la marque Apple. Elle utilise du matériel, de l'apprentissage automatique et des logiciels pour améliorer vos photos, en particulier celles prises dans des conditions d'éclairage moins qu'idéales.

Non. Photonic Engine est une technologie qui améliore les photos en général. Elle existe séparément du mode Nuit. Pour en savoir plus sur l'utilisation du mode Nuit, consultez le guide de Pocket-lint : Comment désactiver le Mode Nuit sur iPhone et le garder désactivé.

La beauté de Photonic Engine est qu'il fonctionne en arrière-plan. Il n'y a aucun paramètre à activer. Il s'agit essentiellement d'une expansion de la technologie de traitement d'image Deep Fusion d'Apple, lancée au sein de l'iPhone 11 en 2019.

Photonic Engine exploite le matériel à l'intérieur de l'iPhone 14, de l'iPhone 14 Plus, de l'iPhone 14 Pro et de l'iPhone 14 Pro Max et applique un peu de machine learning et de magie logicielle iOS 16. Le résultat ? Vos photos prises en lumière moyenne à faible devraient être sauvagement améliorées. Apple a qualifié Photonic Engine de "pas de géant" pour la photographie en basse lumière. Elle a déclaré que Photonic Engine utilise l'apprentissage automatique pour traiter les photos pixel par pixel, ce qui permet d'optimiser la texture, les détails et le bruit de l'image. Apple promet une "augmentation spectaculaire de la qualité" - y compris en ce qui concerne les couleurs - mais précise que les détails subtils ne seront pas affectés négativement.

Le matériel présent dans la gamme de l'iPhone 14 est également crucial pour Photonic Engine. L'appareil photo principal, le téléobjectif et l'appareil photo TrueDepth des derniers iPhones ont tous été considérablement améliorés par rapport à l'iPhone 13, de sorte que leurs performances sont jusqu'à deux fois supérieures, selon Apple. Parallèlement, l'appareil photo ultra-large bénéficie apparemment de performances jusqu'à 3 fois supérieures dans des conditions de faible luminosité.

Ce qu'il faut retenir, c'est que des capteurs plus grands, des ouvertures plus rapides et des objectifs plus perfectionnés - le tout associé à un logiciel intelligent et au silicium d'Apple - permettent au Photonic Engine de fonctionner.

Voici comment Apple décrit Photonic Engine :

"Grâce à une intégration profonde du matériel et des logiciels, Photonic Engine améliore les performances des photos dans des conditions de luminosité moyenne à faible sur tous les appareils photo : jusqu'à 2 fois sur l'appareil photo Ultra Wide, 2 fois sur l'appareil photo TrueDepth et un impressionnant 2,5 fois sur le nouvel appareil photo Main. Photonic Engine permet cette augmentation spectaculaire de la qualité en appliquant les avantages informatiques de la fusion profonde plus tôt dans le processus d'imagerie afin de fournir des détails extraordinaires, de préserver les textures subtiles, de fournir de meilleures couleurs et de conserver plus d'informations dans une photo."

La technologie Photonic Engine est présente sur l'iPhone 14, l'iPhone 14 Plus, l'iPhone 14 Pro et l'iPhone 14 Pro Max.

Écrit par Maggie Tillman.