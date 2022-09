L'iPhone 14 Pro et 14 Pro Max se débarrasse enfin de l'encoche, en quelque sorte

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Apple a finalement abandonné l'encoche pour ses nouveaux iPhones Pro.

Les iPhone 14 Pro et Pro Max sont dotés d'une caméra TrueDepth en forme de pilule à la place. Qui plus est, Apple qualifie la nouvelle zone d'"île dynamique", car elle a utilisé des éléments de la conception logicielle pour s'animer à partir de l'encoche afin de l'incorporer plutôt que de la contourner.

L'iPhone 14 Pro a un écran de 6,1 pouces, tandis que le Pro Max a un écran de 6,7 pouces. Les panneaux OLED Super Retina XDR sont dotés d'une technologie d'affichage toujours active grâce à une meilleure efficacité énergétique, et sont capables d'une luminosité HDR maximale de 1600 nits en intérieur et de 2000 nits en extérieur.

À l'intérieur des téléphones, vous trouverez la nouvelle puce A16 Bionic d'Apple, avec un processeur à six cœurs (deux à haute performance, quatre à haute efficacité). Il y a également un nouveau moteur neuronal et un moteur d'affichage.

La caméra arrière des modèles Pro a été améliorée entre les générations. Il y a maintenant une caméra principale de 48 mégapixels à l'arrière, capable de prendre des photos en pleine résolution au format ProRAW.

Il est également capable de regrouper 4 pixels en 1 pour améliorer l'imagerie en basse lumière, ce qui permet d'obtenir une image nette de 12 mégapixels en cas de faible éclairage.

Un objectif ultra-large et un téléobjectif 3x de 12 mégapixels sont également présents à l'arrière. Enfin, l'appareil peut filmer des vidéos ProRes et en Dolby Vision.

L'autonomie de la batterie dure "toute la journée" sur les deux modèles.

L'iPhone 14 Pro et Pro Max sera disponible en quatre couleurs : noir spatial, argent, or et nouveau violet profond. Ils seront disponibles en précommande à partir du 9 septembre et seront expédiés à partir du 16 septembre.

L'iPhone 14 Pro est proposé à partir de 999 dollars et le Pro Max à partir de 1099 dollars. Les options de stockage vont jusqu'à 1 To.

Écrit par Rik Henderson.