Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Apple a annoncé le rafraîchissement annuel de son iPhone et a fait les choses en grand cette fois-ci.

En plus de l'iPhone 14, il y a un iPhone 14 Plus avec un écran de 6,7 pouces. Cette taille était auparavant réservée aux modèles Pro.

-

Les deux appareils sont dotés d'un écran OLED, du traitement A15 Bionic, de meilleurs appareils photo et d'une plus grande autonomie.

Les meilleures offres Amazon US Prime Day 2022 : Echo, Kindle, AirPods et plus encore Par Chris Hall · 13 Juillet 2022 Le Prime Day d'Amazon a démarré et des offres sont proposées pour toute une série de produits. Nous sommes là pour vous guider vers les

On retrouve par exemple une caméra principale de 12 mégapixels à l'arrière, avec un capteur plus grand. Il promet une amélioration de 49 % en basse lumière. Une caméra ultra-large se trouve également à l'arrière.

L'appareil photo frontal TrueDepth a également été amélioré, avec un autofocus pour la première fois et un capteur de 12 mégapixels. Apple affirme qu'elle permettra de prendre de meilleurs selfies.

Le matériel est associé à un nouveau logiciel - le Phototonic Engine, un "pipeline de traitement" qui améliore la photographie en basse lumière sur les caméras avant et arrière.

L'iPhone 14 et 14 Plus prennent en charge la technologie Dolby Vision et un mode action permet de réaliser des vidéos plus fluides.

Outre les nouveaux avantages de l'appareil photo, les modèles américains de l'iPhone 14 passeront à la carte eSIM uniquement. Cela signifie que vous pourrez changer de fournisseur plus facilement et que vous n'aurez plus besoin d'une carte SIM physique. Nous attendons de savoir si d'autres régions suivront.

Autre nouveauté en matière de connectivité sur les modèles de cette année : la possibilité de se connecter à un satellite plutôt qu'à un téléphone portable pour envoyer des messages SOS d'urgence. Cette fonctionnalité et la détection des collisions (comme sur la nouvelle Apple Watch Series 8) vous aideront si vous vous trouvez en détresse.

Le SOS d'urgence par satellite sera limité aux États-Unis et au Canada dans un premier temps.

L'Apple iPhone 14 sera proposé à partir de 799 dollars, et l'iPhone 14 Plus à partir de 899 dollars. Ils seront tous deux disponibles en précommande à partir du 9 septembre, et le plus petit modèle sera disponible dans les magasins à partir du 14 septembre.

L'iPhone 14 Plus sera expédié à partir du 7 octobre.

Écrit par Rik Henderson.