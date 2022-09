L'iPhone 14 Max d'Apple pourrait en fait s'appeler iPhone 14 Plus

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - De nombreuses rumeurs ont circulé au sujet des prochains modèles d'iPhone d'Apple, dont les quatre modèles devraient être annoncés le 7 septembre lors de l'événement Far Out de la société.

Toutes ces rumeurs indiquent qu'il n'y aura pas d'iPhone 14 mini pour remplacer l'excellent iPhone 13 mini, mais plutôt un Apple iPhone 14 Max, qui offrirait la même taille que l'iPhone 14 Pro Max, mais les mêmes spécifications et le même design que l'iPhone 14 standard.

-

Naturellement, rien n'a été ou ne sera confirmé tant que Tim Cook ne sera pas monté sur scène, mais un tweet du divulgateur Tommy Boi a mis un peu de plomb dans l'aile de ce que nous pensions tous être une valeur sûre en ce qui concerne la structure des noms.

Le tweet dit "Who said Plus ?" et il est accompagné d'une photo montrant ce qui ressemble à un emballage officiel d'Apple pour l'iPhone 14 Plus.

Who said Plus ? pic.twitter.com/O7GJAsKT8b- Tommy Boi (@Tommyboiiiiii) 31 août 2022

Rien ne permet de confirmer la validité de l'emballage ou de la source donc à prendre avec une pincée de sel pour le moment. Cela remet en question la possibilité que le modèle plus grand de l'iPhone 14 standard ne prenne pas le nom de Max, mais utilise plutôt le nom de Plus, comme Apple l'a fait pour l'iPhone 7 Plus et l'iPhone 8 Plus.

Pour l'instant, cela restera un mystère mais vous pouvez lire toutes les rumeurs entourant l'iPhone 14 et l'iPhone 14 Max - ou iPhone 14 Plus - dans notre article séparé. Nous avons également un article sur les différences attendues par rapport aux modèles iPhone 14 Pro.

Écrit par Britta O'Boyle.