(Pocket-lint) - Le moulin à rumeurs affirme depuis un certain temps que la gamme d'iPhone de cette année comprendra deux encoches en haut de l'écran. L'une sera destinée à l'appareil photo, et l'autre à Face ID. Ce design a été baptisé "hole-and-pill". Aujourd'hui, une nouvelle fuite et un observateur de longue date d'Apple ont corroboré ces premiers rapports, et ils ont fourni des détails supplémentaires.

Une nouvelle fuite de MacRumors, qui cite " un informateur anonyme ", affirme que les deux encoches apparaîtront comme une seule encoche en forme de pilule lorsque l'écran de l'iPhone 14 Pro sera allumé et actif.

Le journaliste de Bloomberg Mark Gurman, qui a de solides antécédents lorsqu'il s'agit de révéler les plans d'Apple, a ensuite tweeté ce rapport. Il a déclaré qu'elle était vraie. "Cela ressemble à une large découpe en forme de pilule. Cette séparation serait étrange à l'usage", a tweeté Gurman.

Apple éteindrait les pixels entre ces deux encoches pour créer un espace noir continu. La société prévoit également "d'étendre visuellement les zones noircies autour des découpes pour accueillir du contenu".

D'après ce qu'il semble, votre iPhone pourrait changer la taille de l'encoche en fonction de ce que vous regardez sur le téléphone.

9to5Mac a déclaré qu'Apple pourrait même utiliser l'espace pour afficher les indicateurs vert et orange de l'appareil photo et du micro, qui sont maintenant repliés dans la barre d'état. Vous seriez alors en mesure d'appuyer sur ces indicateurs pour voir quelles applications ont accédé à votre microphone ou appareil photo.

N'oubliez pas qu'Apple a prévu un événement le 7 septembre 2022, au cours duquel elle dévoilera probablement plusieurs nouveaux modèles d'iPhone. Elle pourrait également lancer de nouvelles Apple Watches et une mise à jour des AirPods Pro.

Écrit par Maggie Tillman. Édité par Britta O'Boyle.