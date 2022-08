Le prochain Apple iPhone SE pourrait être un iPhone XR rebadgé

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Apple n'a annoncé la troisième génération de l'iPhone SE qu'en mars 2022, mais un rapport parle déjà de la prochaine génération du modèle.

La rumeur - qui émane de Jon Prosser et du Geared Up Podcast (via AppleTrack) - affirme que le prochain iPhone SE sera essentiellement un iPhone XR rebaptisé. Il serait doté d'un écran de 6,1 pouces avec Face ID, d'un appareil photo arrière de 12 mégapixels et d'une résistance à l'eau et à la poussière IP67.

-

Bien que Jon Prosser n'ait pas les meilleurs antécédents en ce qui concerne les appareils Apple, cette rumeur n'est pas si farfelue. Le modèle iPhone SE (2022) devait bénéficier d'un rafraîchissement de son design, il n'est donc pas surprenant que l'on pense que son successeur en aura finalement un.

Les meilleures offres SIM uniquement: données 5G illimitées pour 16 £ / m sur Three Par Rob Kerr · 15 Février 2022 Vous commandez un Samsung Galaxy S22, Apple iPhone 13, Pixel ou OnePlus ? Voici les meilleures offres SIM: données UL pour 16 £ sur Three, 30 Go

Le modèle actuel offre un écran de 5,4 pouces avec le bouton d'accueil Touch ID en bas et il offre le même design que l'iPhone 6 de 2014. Il y a une seule caméra arrière à l'arrière et il y a des bords incurvés, ce qui le distingue des modèles iPhone 13 et de leurs bords carrés.

Le passage au design de l'iPhone XR serait donc une transition en douceur. L'écran serait plus grand mais l'encombrement ne le serait que marginalement, et il y aurait toujours une seule caméra arrière et des bords incurvés, ce qui signifie qu'il offrirait toujours un design différent des modèles phares.

Le rapport suggère que l'iPhone SE 4 pourrait apparaître dès l'année prochaine, mais nous ne serions pas surpris de le voir arriver plutôt au début de l'année 2024, s'en tenant au cycle de sortie de deux ans.

Écrit par Britta O'Boyle.