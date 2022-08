Apple confirme la date du 7 septembre pour le lancement de l'iPhone 14

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Apple a envoyé des invitations pour son prochain événement spécial, qui aura lieu le 7 septembre au Steve Jobs Theater à Cupertino.

L'invitation semble montrer une scène étoilée, avec les mots "Far out". Ce n'est pas seulement un clin d'œil aux racines californiennes d'Apple, mais cela suggère peut-être que ces étoiles ne sont pas qu'une jolie image. Bien sûr, nous nous attendons à ce que l'événement soit exceptionnel, mais cette vision des étoiles nous fait penser à l'avenir - et peut-être fait-elle allusion à une future fonctionnalité qu'Apple va intégrer à ses nouveaux appareils.

Peut-être verra-t-on le lancement d'une fonction astrophotographique pratique sur le nouvel iPhone 14? Nous ne faisons que spéculer ici.

L'événement du 7 septembre revient au modèle de sortie précédent qu'Apple a suivi jusqu'à l'iPhone 7, avant de tenir son événement iPhone le deuxième mardi de septembre. Il passe également du mardi traditionnel au mercredi, ce qui bouleverse les choses.

L'événement devrait voir le lancement de la série Apple iPhone 14, ainsi que de nouveaux modèles d'Apple Watch. Les rumeurs suggèrent que nous ne verrons pas d'iPhone 14 mini cette année, la gamme comprenant plutôt l'iPhone 14, l'iPhone 14 Max, l'iPhone 14 Pro et l'iPhone 14 Pro Max.

En ce qui concerne les smartwatches, il est dit que nous verrons non seulement l'Apple Watch Series 8 lors de l'événement, mais aussi un successeur de l'Apple Watch SE et une Apple Watch "Pro", ou un modèle dédié aux sports extrêmes avec un corps plus robuste et un écran plus grand que le modèle standard.

Il est également possible que l'événement soit l'occasion de lancer de nouveaux modèles d'iPad Pro dotés de la puce M2, ainsi qu'un iPad redessiné (10e génération), bien que nous soupçonnions que ceux-ci apparaîtront plutôt lors d'un événement en octobre aux côtés de nouveaux Mac. Nous pourrions cependant voir apparaître les AirPods Pro 2.

Vous pouvez lire toutes les rumeurs concernant l'iPhone 14 et l'iPhone 14 Max dans nos articles séparés. Nous avons également un dossier sur les modèles iPhone 14 Pro, l'Apple Watch Series 8, la Watch SE (2022) et l'Apple Watch Pro. Et si vous voulez encore plus de lecture pour être sûr d'être à jour, nous avons également un article qui fait le point sur les rapports concernant les AirPods Pro 2.

Écrit par Britta O'Boyle. Édité par Chris Hall.