Y aura-t-il un Apple iPhone 14 mini ? Nous en doutons

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Apple devrait être à quelques semaines du lancement de son prochain iPhone, qui, selon toutes les rumeurs, s'appellera l'iPhone 14. Quatre modèles sont attendus, et jusqu'à récemment, on pensait qu'il s'agissait de l'iPhone 14, l'iPhone 14 Max, l'iPhone 14 Pro et l'iPhone 14 Pro Max.

Oui, c'est vrai, on pensait qu'il n'y aurait pas d'iPhone 14 mini cette année, remplacé par un modèle standard plus grand, appelé iPhone 14 Max. Un rapport a ensuite été publié par Evan Blass - qui a une grande expérience - sur 91 Mobiles, suggérant que nous nous sommes peut-être tous trompés.

Selon M. Blass, l'un des partenaires de distribution d'Apple dans la région Asie-Pacifique a commencé à créer des pages pour les produits qui seront lancés et il a répertorié l'iPhone 14 mini comme l'un des appareils. M. Blass affirme que le partenaire est l'un des plus grands distributeurs de la région et que nous devrions donc être confiants dans l'exactitude de l'information. Nous ne le sommes pas, même si nous aimerions voir un iPhone 14 mini.

La quasi-totalité des rapports et des rumeurs ont suggéré qu'il n'y aura pas d'appareil de ce type en 2022, toutes les preuves pointant vers l'iPhone 14 Max à la place, nous serions donc très surpris de voir l'iPhone 14 mini apparaître dans la gamme.

Le rapport indiquait également que le partenaire était en train de créer des pages pour les nouveaux iPad Pros avec puce M2 et iPad (10e génération), suggérant qu'ils seraient lancés en même temps que les modèles iPhone 14, mais la plupart des autres rapports suggèrent le mois d'octobre pour ces appareils, ce qui nous semble plus probable.

M. Blass a mis à jour l'article en reconnaissant qu'" au moins un des appareils de la liste n'est pas fondé " et que nous devrions donc considérer les autres appareils listés avec " scepticisme ". Il s'est ensuite excusé d'avoir suscité des espoirs avant de les anéantir.

Les iPhone 14, iPhone 14 Max, iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max d'Apple devraient tous être dévoilés le 7 septembre. Rien n'est encore confirmé, et bien sûr, Apple pourrait nous surprendre. En l'état actuel des choses, nous ne nous attendons pas à ce que l'iPhone 14 mini fasse partie de la gamme, malgré le rapport de 91 Mobiles qui nous a donné une lueur d'espoir pendant quelques heures.

Vous pouvez lire toutes les rumeurs concernant l'iPhone 14 et l'iPhone 14 Max dans notre article séparé. Nous en avons également un pour l'iPhone 14 Pro et l'iPhone 14 Pro Max.

Écrit par Britta O'Boyle.