Comment désactiver les Albums Partagés sur l'iPhone

(Pocket-lint) - Apple a intégré toute une série de fonctionnalités dans son logiciel iOS. Il y a des fonctions très cool comme le suivi d'un vol directement dans l'application Messages, et puis il y a des fonctions très pratiques, comme les Albums partagés.

Les albums partagés sur iPhone vous permettent de partager des photos et des vidéos avec vos amis et votre famille. Un album partagé dans l'application Photos permet à toute personne ayant accès à l'application de voir les photos de l'album, mais aussi de télécharger ses propres photos et vidéos dans l'album afin que tout le monde puisse les voir et les commenter.

Si, pour une raison ou une autre, vous ne souhaitez pas avoir d'albums partagés sur votre iPhone, suivez les étapes ci-dessous pour les supprimer.

Si vous ne voulez pas utiliser ou voir les albums partagés sur votre iPhone, voici comment les désactiver.

Ouvrez Réglages sur votre iPhone Tapez sur Photos Désactivez Albums partagés Appuyez sur "OK".

Gardez à l'esprit que la désactivation des Albums partagés supprimera toutes les photos partagées de votre iPhone. Vous perdrez à la fois les albums que vous avez créés et partagés avec d'autres personnes et les albums qui ont été partagés avec vous.

Ne vous inquiétez pas cependant, la désactivation est spécifique à chaque appareil. Ainsi, si vous l'avez désactivée sur votre iPhone en suivant ces étapes, vous ne l'aurez pas désactivée sur d'autres appareils Apple. Cela signifie que si vous avez un iPad par exemple, vous aurez toujours accès aux Albums Partagés.

Si vous souhaitez supprimer un album partagé spécifique de votre iPhone, voici comment procéder.

Ouvrez l'application Photos sur votre iPhone Appuyez sur l'onglet Albums Faites défiler jusqu'à "Albums partagés". Tapez sur "Voir tout". Tapez sur "Modifier" dans le coin supérieur droit. Tapez sur le cercle rouge en haut à gauche de l'album que vous voulez supprimer. C'est tout.

Écrit par Britta O'Boyle.