Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Apple pourrait organiser son showcase annuel de rentrée le premier mercredi de septembre.

Selon Mark Gurman de Bloomberg, le géant de la technologie basé à Cupertino vise la date du 7 septembre 2022 pour le lancement de son prochain produit. Apple annonce généralement la prochaine génération d'iPhone et la prochaine mise à jour majeure de tous ses systèmes d'exploitation au cours de ce mois, mais personne ne peut dire à quel moment précis la société choisira de tout annoncer. Les journalistes élaborent parfois des modèles mathématiques sophistiqués qui les aident à déterminer la date la plus probable, tandis que certains journalistes entendent des chuchotements et partagent ce qu'ils savent. Quoi qu'il en soit, des semaines avant l'événement, des informations commencent à circuler sur la date du prochain événement iPhone.

-

Le 7 pourrait être une date que vous pouvez encercler sur le calendrier. Il sera très certainement diffusé en ligne, ce que rapporte même Gurman.

Les meilleures offres Amazon US Prime Day 2022 : Echo, Kindle, AirPods et plus encore Par Chris Hall · 13 Juillet 2022 Le Prime Day d'Amazon a démarré et des offres sont proposées pour toute une série de produits. Nous sommes là pour vous guider vers les

Selon de nombreuses rumeurs, Apple devrait annoncer la gamme iPhone 14, composée de l'iPhone 14, d'un iPhone 14 Pro et d'un iPhone 14 Pro Max. Les téléphones Pro pourraient abandonner l'encoche au profit d'une découpe en forme de pilule. Ils seront également dotés d'un écran toujours allumé et du processeur de la série A de nouvelle génération. Gurman pense qu'Apple lancera ces téléphones le 16 septembre 2022. Outre l'iPhone, Apple pourrait annoncer de nouvelles Apple Watch, dont un nouveau modèle robuste et une mise à jour de l'Apple Watch SE. La nouvelle génération d'AirPods Pro avec support audio sans perte pourrait également faire ses débuts, tout comme un nouvel iPad d'entrée de gamme qui abandonne la prise casque.

Pocket-lint couvrira bien sûr tous les événements Apple en direct et vous apportera les dernières nouvelles au fur et à mesure de leur révélation.

Écrit par Maggie Tillman.