Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Apple devrait annoncer sa série d'iPhone 14 au début du mois de septembre, avec l'iPhone 14, l'iPhone 14 Max, l'iPhone 14 Pro et l'iPhone 14 Pro Max, selon les rumeurs.

Selon un rapport récent de l'analyste industriel Ming-Chi Kuo, le prix de vente moyen des quatre modèles pourrait toutefois augmenter d'environ 15 %, "en raison de deux hausses de prix de l'iPhone 14 Pro".

Hon Hai/Foxconn est l'un des gagnants de l'augmentation de l'ASP de la série iPhone 14. J'ai estimé que l'ASP de la série iPhone 14 augmenterait d'environ 15 % (par rapport à l'ASP de la série iPhone 13) pour atteindre 1 000-1 050 dollars (USD) en raison des deux hausses de prix de l'iPhone 14 Pro et de la proportion plus élevée de livraisons. https://t.co/UgiW0kom4F- 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) 10 août 2022

Cela pourrait voir l'iPhone 14 Pro commencer à environ 1100 £ ou 1150 $ au lieu de 949 £ ou 999 $. Un bond assez important, non ?

Mais les nouvelles ne sont peut-être pas toutes mauvaises. Une précédente rumeur de TrendForce prévoyait que les modèles iPhone 14 Pro pourraient offrir 256 Go de stockage en tant que modèle de base cette année, abandonnant l'option 128 Go. Si cela s'avère être le cas, le prix serait en fait presque le même que celui de l'iPhone 13 Pro 256 Go - ou certainement une augmentation moindre.

Le seul problème, bien sûr, c'est que si vous obtenez plus de stockage pour l'argent supplémentaire, cela pourrait encore mettre l'iPhone 14 Pro et l'iPhone 14 Pro Max hors budget pour certains.

Les modèles iPhone 14 Pro devraient offrir une nouvelle puce A16 et une découpe en forme de pilule à la place de l'encoche en haut de leur écran, tandis que les modèles iPhone 14 devraient conserver l'encoche et rester avec le processeur A15.

Rien n'est confirmé pour l'instant, mais vous pouvez lire toutes les rumeurs entourant l'iPhone 14 et l'iPhone 14 Max dans notre dossier séparé, ou si vous voulez en savoir plus sur les modèles iPhone 14 Pro, nous avons un dossier pour cela aussi.

Écrit par Britta O'Boyle.