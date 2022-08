Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Après cinq ans, Apple ramène le pourcentage de la batterie de l'iPhone dans la barre d'état de votre écran d'accueil.

Mais il ne s'agit que d'un test pour l'instant.

Lorsqu'Apple a annoncé l'iPhone X, elle a retiré le pourcentage de la batterie à gauche de l'icône de la batterie dans la barre d'état pour faire de la place à l'encoche Face ID. (Ne vous inquiétez pas.... Pocket-lint a détaillé ici comment retrouver rapidement le chiffre du pourcentage de la batterie depuis le Centre de contrôle - plus comment l'ajouter à votre écran d'accueil sous forme de widget si vous le souhaitez). Mais si vous vous sentez particulièrement ennuyé, vous pouvez maintenant télécharger la version bêta publique d'iOS 16 et avoir accès à la dernière façon de voir le pourcentage de votre batterie : Directement dans l'icône de la batterie elle-même. Ce n'est pas vraiment joli pour certains testeurs de la bêta 5 d'iOS 16 qui viennent de repérer ce nouveau changement.

N'oubliez pas qu'Apple n'a pas officiellement publié iOS 16, sa prochaine mise à jour logicielle majeure pour l'iPhone. La société a présenté cette mise à jour pour la première fois lors de la WWDC 2022 en juin, et elle la teste actuellement en version bêta avec les développeurs et tous ceux qui souhaitent rejoindre le programme bêta public. Vous voulez savoir comment rejoindre la version bêta d'iOS 16 et la faire fonctionner sur votre iPhone ? Consultez le guide étape par étape de Pocket-lint pour les bêtas publiques iOS 16 et iPadOS 16 ici. L'inscription et le test bêta sont gratuits.

Ah, c'est mieux. Oh attendez... C'est mieux activé ou désactivé pour vous ? iOS 16 Battery Percentage pic.twitter.com/UVnrWf8yzZ- Aaron Zollo (@zollotech) August 8, 2022

Vous devez exécuter la bêta 5 d'iOS 16 sur votre iPhone pour voir le pourcentage de la batterie dans l'icône de la batterie dans votre barre d'état. Si vous avez mis à jour la dernière version de la bêta d'iOS 16 et que vous ne le voyez pas, c'est que vous devez l'activer. Ouvrez l'application Paramètres > Allez dans le menu Batterie > Activez le levier du pourcentage de la batterie. Gardez juste à l'esprit que cela pourrait changer avec les futures versions bêta.

Meilleures offres de téléphonie Black Friday 2021: Samsung, OnePlus, Nokia et plus Par Chris Hall · 24 Novembre 2021 Les soldes du Black Friday offrent déjà des remises sur un certain nombre de téléphones.

Écrit par Maggie Tillman.