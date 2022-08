Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Lorsqu'Apple a annoncé l'iPhone X il y a environ cinq ans, elle a supprimé le chiffre du pourcentage de la batterie de l'écran d'accueil. Il apparaissait autrefois à gauche de l'icône de la batterie dans la barre d'état, mais Apple s'en est débarrassé pour faire de la place à l'encoche Face ID. Si ce chiffre vous manque, ne vous inquiétez pas. Nous vous expliquons en détail comment trouver rapidement le pourcentage de votre batterie dans le Centre de contrôle, et comment l'ajouter à votre écran d'accueil sous forme de widget. Si vous vous ennuyez encore plus, vous pouvez télécharger la version bêta publique d'iOS 16 et avoir accès à une nouvelle façon de voir le chiffre directement dans l'icône de la batterie elle-même. Voici tout ce que vous devez savoir pour trouver le pourcentage de votre batterie.

Lire : Comment personnaliser l'esthétique de l'écran d'accueil de votre iPhone?

En termes simples : il s'agit du niveau de charge restant sur la batterie de votre iPhone, par exemple 10 %.

Le Centre de contrôle vous permet d'accéder instantanément au pourcentage de la batterie de votre iPhone, mais la façon dont vous ouvrez le Centre de contrôle dépend de votre appareil...

Pour ouvrir le Centre de contrôle, faites glisser vers le bas à partir du coin supérieur droit de votre écran. Recherchez le pourcentage de votre batterie en haut à droite.

Pour ouvrir le Centre de contrôle, faites glisser vers le haut depuis le bord inférieur de l'écran et recherchez le pourcentage de votre batterie en haut à droite.

Si vous exécutez iOS 16 bêta 5 sur votre iPhone, vous pouvez voir le pourcentage de la batterie dans la barre d'état de votre écran d'accueil. Apple l'a ramené, et il est situé directement dans l'icône de la batterie elle-même. Apple n'a pas officiellement publié iOS 16. Elle a annoncé la mise à jour majeure du logiciel pour l'iPhone lors de la WWDC 2022, et elle la teste actuellement en version bêta avec les développeurs et tous ceux qui souhaitent rejoindre le programme bêta public. La société dévoilera et déploiera probablement officiellement iOS 16 cet automne. En attendant, pendant le test public, des fonctionnalités non annoncées d'iOS 16, comme le chiffre en pourcentage, sont déterrées par les utilisateurs de la bêta 5 aux yeux d'aigle.

Aussi : Apple teste le pourcentage de la batterie de l'iPhone dans l'icône de la batterie : Mais à quoi cela ressemble-t-il ?

Si vous avez mis à jour la dernière version de la bêta d'iOS 16 et que vous ne le voyez pas, c'est que vous devez l'activer.

Comment réparer votre vidéo corrompue et la préparer à être téléchargée avec Stellar Par Pocket-lint International Promotion · 13 Janvier 2021 Ce superbe logiciel vous aidera à récupérer les fichiers corrompus.

Ah, c'est mieux. Oh attendez... C'est mieux activé ou désactivé pour vous ? iOS 16 Battery Percentage pic.twitter.com/UVnrWf8yzZ- Aaron Zollo (@zollotech) August 8, 2022

Assurez-vous que vous exécutez la dernière version bêta d'iOS 16 sur votre iPhone. Ouvrez l'application Réglages. Allez dans le menu Batterie. Activez le levier du pourcentage de la batterie. L'option semble apparemment indisponible sur l'iPhone 11, l'iPhone 12 mini et l'iPhone 13 Mini.

Cela pourrait changer avec les futures versions bêta.

Conseil : vous voulez savoir comment rejoindre la version bêta d'iOS 16 et la faire fonctionner sur votre iPhone ? Consultez le guide de Pocket-lint ici.

Vous pouvez ajouter un widget de batteries à votre écran d'accueil qui affiche le pourcentage de la batterie de votre iPhone.

Touchez et maintenez l'écran d'accueil de votre iPhone jusqu'à ce que les applications se mettent à bouger. Touchez + en haut de l'écran, puis faites défiler vers le bas et touchez Batteries. Balayez vers la gauche et la droite parmi les widgets pour afficher les options de taille. Lorsque vous êtes prêt, appuyez sur Ajouter un widget, puis sur Terminé. Retournez maintenant sur votre écran d'accueil pour voir votre nouveau widget et le déplacer où vous voulez.

Vous avez besoin de plus d'aide ? Consultez : Comment ajouter des widgets à l'écran d'accueil de votre iPhone.

Consultez le hub d'assistance d'Apple pour plus de détails sur la batterie de l'iPhone.

Écrit par Maggie Tillman.