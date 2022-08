L'iPhone 14 d'Apple sera disponible en violet avec une charge de 30W

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Apple devrait révéler la série d'iPhone 14 lors d'un événement en septembre et bien que rien ne soit encore officiel, un nouveau rapport suggère que nous verrons une nouvelle couleur violette, ainsi qu'une charge plus rapide.

L'iPhone 14, l'iPhone 14 Max, l'iPhone 14 Pro et l'iPhone 14 Pro Max devraient tous apparaître à la mi-septembre, aux côtés de l'Apple Watch Series 8 et potentiellement d'une nouvelle Apple Watch SE et d'une Apple Watch Pro également.

Selon un rapport de l'utilisateur de Twitter Jioriku, les modèles standard de l'iPhone 14 et les modèles de l'iPhone 14 Pro seront tous deux proposés dans une option violette, cette couleur remplaçant l'option rose des modèles standard de l 'iPhone 13 et l'option bleu Sierra des modèles de l'iPhone 13 Pro.

Ce n'est pas la première fois que nous voyons Apple proposer du violet : les modèles standard de l'iPhone 12 ont été lancés en violet quelques mois après les couleurs originales, et il existe un iPad Air (2022) et un iMac violets également. Le designer Ian Zelbo a également fait un rendu de ce à quoi l'iPhone 14 Pro pourrait ressembler en violet récemment.

Jioriku a également affirmé que l'"Always On Display" de l'iPhone 14 ne fera que suivre les widgets de l'écran de verrouillage et qu'il n'y aura aucun moyen de les rendre différents", ce qui a déjà fait l'objet de rumeurs auparavant. Il a également été dit que le titane a été testé comme matériau pour l'iPhone 14 Pro, bien que les matériaux restent les mêmes que ceux de l'iPhone 13 Pro, tout comme les options de stockage.

Apparemment, les prochains modèles d'iPhone offriront une charge rapide de 30 W, contre 20 W auparavant, du moins pour la première partie du cycle de charge.

Pour l'instant, rien n'est officiel, mais s'il y a un iPhone 14 et un iPhone 14 Pro violets, ainsi qu'une recharge rapide, nous sommes partants.

Écrit par Britta O'Boyle.