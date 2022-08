L'iPhone 14 Pro d'Apple pourrait être doté d'un écran toujours allumé

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Apple pourrait envisager d'ajouter un écran toujours allumé à l'iPhone 14 Pro et Pro Max, ajoutant ainsi une autre fonctionnalité de haut niveau à ses téléphones Pro et les différenciant de l'iPhone 14 ordinaire.

Cette fonctionnalité fait l'objet de rumeurs depuis un certain temps, et les dernières preuves en date proviennent de la version bêta de Xcode 14 actuellement en circulation.

Des personnes ont découvert des preuves d'animations et de widgets d'écran de verrouillage qui montrent l'écran de verrouillage vidé de ses couleurs mais toujours lisible en niveaux de gris, indiquant que vous pourriez être en mesure de le regarder et de lire l'heure, par exemple.

Un aperçu de la fonction "Always on Display" de l'iPhone 14 Pro a peut-être été divulgué par le simulateur Xcode 14 beta 4. Vous trouverez ci-joint les deux premières images d'une vidéo du réveil du simulateur. La première image (mode Always on Display) supprime la texture de l'image de la baleine dans le widget https://t.co/YDsTmuHotb pic.twitter.com/jPYDGh7m6k-