Comment bloquer et débloquer un numéro de téléphone sur l'iPhone

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Un numéro ennuyeux sonne-t-il sur votre téléphone jour et nuit ? Bloquez-le. C'est facile et totalement gratuit. La vie privée est importante, tout comme votre santé mentale. Vous devriez profiter des outils intégrés à l'iPhone pour vous protéger des robocalls, des spams ou des anciens amis ou ex qui ne veulent plus jamais vous entendre. Voici comment bloquer les appels indésirables sur votre iPhone - et comment débloquer des personnes plus tard si vous changez d'avis. Nous expliquons également ce qui se passe exactement lorsque vous bloquez un numéro et si les personnes bloquées peuvent toujours envoyer des SMS ou des messages vocaux.

Sur un iPhone, il existe plusieurs méthodes pour bloquer un numéro, mais voici les plus rapides.

Ouvrez l' application Téléphone. Appuyez sur l'onglet Récents . Lorsque vous voyez le numéro que vous voulez bloquer, appuyez sur le "i" sur le côté de l'écran. Sur l'écran suivant, vous verrez l'option Bloquer cet appelant. Sélectionnez-la.

Appuyez sur les informations de l'expéditeur en haut du chat. Appuyez ensuite sur Info. En bas de l'écran, vous verrez l'option Bloquer cet appelant en rouge. Sélectionnez-la.

Lorsque vous bloquez un numéro de téléphone sur votre iPhone, vous ne recevrez plus d'appels, de SMS ou de demandes FaceTime provenant du numéro bloqué.

Voici les principaux changements :

Les appels bloqués aboutissent directement sur la messagerie vocale, ce qui permet à l'appelant de savoir qu'il a été bloqué.

ce qui permet à l'appelant de savoir qu'il a été bloqué. Les appelants bloqués peuvent laisser des messages vocaux. Mais ceux-ci apparaîtront dans une section "messages bloqués " distincte de votre liste de messagerie vocale visuelle normale.

Mais ceux-ci apparaîtront dans une section " distincte de votre liste de messagerie vocale visuelle normale. Vous ne recevrez jamais de SMS bloqués. Mais, pour l'expéditeur, ils sembleront toujours être envoyés normalement.

Vous avez changé d'avis ? Ne vous inquiétez pas. Il est facile de débloquer un numéro de téléphone que vous avez précédemment bloqué.

Ouvrez l'application Réglages. Puis appuyez sur Téléphone. Sélectionnez Contacts bloqués. Sur l'écran suivant, vous verrez une liste des numéros de téléphone que vous avez bloqués. Pour débloquer un numéro : Appuyez sur l' option Modifier , puis sur le symbole rouge - à côté du numéro que vous voulez débloquer.

, puis sur le symbole rouge - à côté du numéro que vous voulez débloquer. Vous pouvez également glisser vers la gauche sur un numéro pour le débloquer.

Apple propose une page d'assistance avec plus de détails sur la façon de bloquer et de débloquer un numéro de téléphone sur l'iPhone.

Écrit par Maggie Tillman.