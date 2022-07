Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Il fut un temps où éteindre son téléphone n'avait certainement pas besoin d'un article pour vous aider. À l'époque, il y avait un bouton d'alimentation, et c'était tout. Il suffisait d'appuyer dessus pour l'allumer ou l'éteindre. C'était simple.

Les choses sont un peu plus compliquées de nos jours. Pour éteindre votre iPhone, il ne suffit pas d'appuyer sur un bouton et c'est tout. Et le redémarrer est quelque chose que nous avons fait plusieurs fois et nous devons toujours chercher sur Google pour essayer de nous souvenir des boutons à presser simultanément.

Nous allons donc vous expliquer rapidement comment allumer ou éteindre votre iPhone, ainsi que comment le redémarrer de force si vous avez des problèmes.

Pour éteindre votre iPhone s'il est équipé de Face ID, vous devez appuyer simultanément sur le bouton latéral situé sur la droite de votre appareil, ainsi que sur le bouton de volume haut ou bas.

Maintenez ces deux boutons enfoncés jusqu'à ce qu'apparaisse l'écran qui vous permet de "glisser pour éteindre". Pour l'éteindre, faites glisser et votre iPhone s'éteindra.

Pour rallumer votre iPhone, appuyez et maintenez enfoncé le bouton situé à droite de votre appareil jusqu'à ce que le logo Apple apparaisse.

Si vous avez l'iPhone SE ou un autre iPhone avec Touch ID au lieu de Face ID, appuyez et maintenez le bouton latéral seul et faites glisser pour éteindre l'appareil.

Pour allumer un iPhone Touch ID, appuyez et maintenez à nouveau le bouton latéral jusqu'à ce que le logo Apple apparaisse.

Si votre iPhone ne répond pas et que vous souhaitez le redémarrer de force, la procédure dépend du modèle d'iPhone que vous possédez.

Si vous avez un iPhone 8 ou plus récent, vous devez suivre les étapes ci-dessous :

Appuyez et relâchez rapidement le bouton de volume haut

Appuyez sur le bouton de volume bas et relâchez-le rapidement.

Appuyez sur le bouton latéral et maintenez-le enfoncé.

Lorsque le logo Apple apparaît, relâchez le bouton.

Si vous avez l'iPhone 7, vous devez maintenir enfoncés simultanément le bouton de réduction du volume et le bouton de veille/réveil jusqu'à ce que le logo Apple apparaisse, puis relâcher les deux boutons.

Si vous avez un iPhone plus ancien, comme l'iPhone 6S ou l'iPhone SE de première génération, vous devez maintenir enfoncés simultanément le bouton Veille/Éveil et le bouton Accueil. Là encore, attendez que le logo Apple apparaisse et relâchez les boutons.

Écrit par Britta O'Boyle.