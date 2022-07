Un aperçu du nouveau magasin Apple Store de Knightsbridge.

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

LONDON (Pocket-lint) - Apple a ouvert un nouveau magasin au Royaume-Uni sur Brompton Road, situé entre les prestigieux grands magasins de Knightsbridge Harrods et Harvey Nichols - et il est charmant.

Apple Brompton Road ouvrira ses portes au public le jeudi 28 juillet 2022 à 16 heures (heure française) et plusieurs événements sont prévus ce week-end pour célébrer le lancement.

Le coup d'envoi de ces événements sera donné par une table ronde avec Nguyen, Cutting et Just Blaze sur la création de "United Visions", une expérience de réalité augmentée qui rend hommage au poète et peintre William Blake. Il y aura également une séance d'écoute de Spatial Audio par l'artiste londonienne Nina Nesbitt.

Pour les fans de Fitness+, les entraîneurs Cory Wharton-Malcolm, Jamie-Ray Hartshorne, Kim Ngo et Jonelle Lewis se joindront à Jay Blahnik, vice-président d'Apple chargé des technologies de fitness, pour une séance de questions-réponses en magasin, suivie d'une marche de 3 km et d'une course de 5 km dans Hyde Park.

Après les sessions d'ouverture, il y aura également une série Brompton qui se déroulera le dernier jeudi de chaque mois jusqu'en octobre.

En ce qui concerne le magasin proprement dit, Apple Brompton Road sera le premier au Royaume-Uni à disposer d'un service de retrait, qui offre un espace dédié au sein du magasin pour les clients qui achètent des produits Apple en ligne afin de les retirer sans avoir à faire la queue ou à attendre qu'un membre de l'équipe soit disponible.

Comme on peut s'y attendre, le magasin - qui possède de magnifiques hauts plafonds, des fenêtres cintrées et 12 ficus siciliens - oui vraiment (et vous pouvez vous asseoir à leur pied) - expose tous les produits Apple, ce qui vous permet de voir toutes les couleurs de chaque appareil, comme le MacBook Air (2022) et les modèles d'iPhone, et de voir divers accessoires et produits en chair et en os.

Pocket-lint a eu un aperçu du magasin avant son ouverture et vous pouvez feuilleter la galerie ci-dessus pour avoir une idée de ce à quoi il ressemble avant son ouverture. Disons simplement que c'est très joli.

Écrit par Britta O'Boyle. Édité par Chris Hall.