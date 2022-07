Un brevet d'Apple suggère que votre prochain iPhone pourrait être équipé de lasers.

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Un nouveau brevet suggère qu'Apple travaille à l'intégration de lasers dans les prochains modèles d'iPhone et d'Apple Watch.

L'idée peut sembler farfelue au premier abord, mais en creusant un peu plus, on découvre une foule d'applications potentielles tout à fait passionnantes.

Le brevet décrit des lasers à émission de surface à cavité horizontale (ou HCSEL) qui seraient placés sous l'écran des futurs modèles d'iPhone et d'Apple Watch.

Ces lasers pourraient être utilisés de plusieurs façons, tout d'abord pour rendre Face ID et Touch ID plus robustes et plus sûrs.

Plus intéressant encore, les lasers pourraient être utilisés pour détecter les particules dans l'air et analyser la qualité globale de l'air.

En outre, le brevet fait allusion aux ambitions d' Apple en matière de réalité augmentée, en indiquant que les lasers pourraient être utilisés pour "recueillir des mesures de performance pour l'interaction de l'utilisateur avec un monde virtuel ou augmenté".

Il est également question de fonctionnalités de fitness. Les données collectées peuvent être "utilisées pour fournir des informations sur le bien-être général d'un utilisateur, ou être utilisées comme un retour positif pour les personnes utilisant la technologie pour poursuivre des objectifs de bien-être".

Enfin, le brevet mentionne l'intégration des HCSEL dans la fonctionnalité de l'appareil photo, ce qui laisse entrevoir la possibilité d'améliorer les fonctions de l'appareil photo avec cette technologie - un peu comme l'iPhone 13 Pro utilise le LIDAR pour la mise au point.

Maintenant, c'est beaucoup de fonctionnalités et si Apple met en œuvre l'une d'entre elles est une autre question entièrement. Mais c'est une technologie passionnante, néanmoins, et nous espérons la voir en action.

Écrit par Luke Baker.