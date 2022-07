Le lancement de l'iPhone 14 d'Apple est prévu pour le 13 septembre

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Apple devrait annoncer la série d'iPhone 14 en septembre et un rapport récent a suggéré la date à laquelle l'événement pourrait avoir lieu.

Selon un tweet de l'informateur iHacktu ileaks, l'événement iPhone 14 aura lieu le 13 septembre 2022, ce qui suit le modèle de sortie précédent pour les modèles d'iPhone (sauf l'année 2020) et la date que nous avions prévue pour le lancement. Si c'est vrai, les précommandes commenceront probablement le 16 septembre et la disponibilité à partir du 23 septembre.

Bien qu'Apple n'ait pas encore confirmé officiellement la date - et ne le fera pas avant la fin du mois d'août au plus tôt - c'est une date qui a du sens. La société organise généralement son événement iPhone le mardi de la deuxième semaine de septembre, il n'est donc pas surprenant que cette date soit celle qui est évoquée.

Je pense arrêter de tweeter après la présentation de l'iPhone 14 le 13 septembre 2022 3/3- iHacktu ileaks (@ihacktu) June 22, 2022

Quatre iPhones devraient être lancés : l'iPhone 14, l'iPhone 14 Max, l'iPhone 14 Pro et l'iPhone 14 Pro Max. On pense également que trois modèles d'Apple Watch seront dévoilés, à savoir l'Apple Watch Series 8, une nouvelle Apple Watch SE et une Apple Watch robuste, qui pourrait s'appeler Apple Watch Pro, bien qu'elle ait été précédemment appelée Apple Watch Explorer Edition.

Pour l'instant, tout n'est qu'ouï-dire et nous ne prendrons pas encore le stylo pour nos agendas, bien qu'il soit définitivement en attente.

Écrit par Britta O'Boyle.