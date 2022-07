Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Le poisson clown est de retour.

Apple a ajouté un œuf de Pâques à l'iPhone pour célébrer ses 15 ans d'existence, apparemment. Le fond d'écran classique du poisson-clown de l'iPhone original a été remasterisé et serait disponible dans la troisième version bêta pour développeurs d'iOS 16, une mise à jour logicielle majeure de l'iPhone. Le problème est le suivant : Certains utilisateurs peuvent le trouver dans les réglages de l'écran d'accueil et de l'écran de verrouillage de leur iPhone lorsqu'ils exécutent la bêta 3 d'iOS 16, mais d'autres ont affirmé ne pas pouvoir le voir. L'utilisateur de Twitter Jack Roberts a été le premier à remarquer le fond d'écran et a tweeté une capture d'écran de l'option Clownfish.

Le journaliste de Bloomberg Mark Gurman a ensuite partagé le tweet, qui a ensuite gagné en popularité. N'oubliez pas que le poisson-clown est la première image présentée lors du lancement par Steve Jobs de l'iPhone original de 3,5 pouces, mais qu'il n'a jamais été disponible en tant que fond d'écran intégré à l'iPhone. Apple a ensuite publié une version complète pour le Mac, sous forme d'option dans la rubrique Bureau et économiseur d'écran.

Certains utilisateurs semblent voir un nouveau fond d'écran Clownfish dans iOS 16 beta 3. Il s'agit du fond d'écran utilisé par Steve Jobs lors de l'annonce de l'iPhone original en 2007 - mais il n'a jamais été livré avec un iPhone. Nous voici 15 ans plus tard. https://t.co/OLTvb1KVJG- Mark Gurman (@markgurman) 6 juillet 2022

Si vous souhaitez obtenir le nouveau fond d'écran Poisson-clown remasterisé, vous devrez installer la version bêta pour développeurs d'iOS 16 sur votre iPhone. Apple propose un guide étape par étape, mais la version abrégée est la suivante : les développeurs enregistrés doivent télécharger le profil iOS 16 à partir de l'Apple Developer Center, et une fois qu'il est installé, la version bêta sera disponible par voie hertzienne. Étant donné qu'il s'agit d'une version bêta précoce qui pourrait comporter des bogues, il est préférable d'installer la version bêta pour développeurs d'iOS 16 sur un appareil secondaire. Quoi qu'il en soit, une fois que vous avez obtenu la bêta, plongez dans les paramètres de votre fond d'écran pour rechercher l'option poisson-clown.

Ouvrez Paramètres, appuyez sur Fond d'écran, puis sur Choisir un nouveau fond d'écran. Les fonds d'écran par défaut changent à chaque mise à jour d'iOS. Recherchez l'option Poisson-clown. Lorsque vous avez fini d'ajuster l'image, appuyez sur Définir. Ou appuyez sur Annuler pour recommencer.

Dans iOS 16, les fonds d'écran ne sont plus des images statiques. Il s'agit plutôt d'animations qui interagissent avec l'horloge de l'écran de verrouillage. Le fond d'écran Poisson-clown présente une animation parallaxe astucieuse qui permet de glisser vers le haut.

Apple n'a pas précisé si le fond d'écran Poisson-clown remasterisé sera intégré à la prochaine version bêta publique d'iOS 16 ou même s'il fera partie de la version officielle cet automne. D'ailleurs, même ceux qui ont accès à la version pour développeurs d'iOS 16 ne sont pas assurés de l'obtenir, car il pourrait être déployé par étapes. Si vous souhaitez en avoir une copie, vous pouvez toujours télécharger la version macOS du fond d'écran poisson-clown. Comme le note The Verge, il a été archivé en 2018 par Evgenii Bogun. Vous pouvez l'obtenir à partir de son dossier Google Photos ici ou vous pouvez l'obtenir de nous :

Ouvrez ce lien sur votre iPhone. Appuyez longuement (ou faites un clic droit) sur l'image originale en pleine résolution qui s'ouvre. Enregistrez ensuite l'image sur votre iPhone et définissez-la comme votre fond d'écran.

