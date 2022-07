Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Apple introduit un nouveau paramètre de sécurité appelé Lockdown Mode. Il s'agira d'une fonctionnalité gratuite qui renforcera les défenses de votre iPhone, iPad et Mac, rendant plus difficile pour les mauvais acteurs de compromettre votre appareil par des attaques très ciblées. Lorsque le Lockdown Mode arrivera, vous devrez l'activer pour qu'il fonctionne réellement. Il n'est pas activé par défaut. Mais ce n'est pas non plus quelque chose que tout le monde aura besoin d'utiliser la plupart du temps. Voici tout ce que vous devez savoir sur le mode verrouillage, notamment comment l'activer, ce qu'il fait et quand l'utiliser.

Le Lockdown Mode est un nouveau paramètre de sécurité qui arrivera plus tard cette année avec iOS 16, iPadOS 16 et macOS Ventura. Selon Apple, Lockdown Mode est une fonction de "protection extrême et facultative" pour les utilisateurs qui font face à des "menaces graves et ciblées" pour leur sécurité numérique. (Lorsqu'il sera disponible et activé sur votre iPhone, iPad ou Mac, le mode verrouillage modifiera divers paramètres de sécurité et bloquera certaines fonctions de communication, ce qui rendra plus difficile l'accès ou le contrôle de votre appareil.

Lorsqu'il est activé dans les paramètres, le mode verrouillage modifie le fonctionnement de votre téléphone afin d'empêcher les attaques ciblées qui reposent sur des technologies Web, l'ingénierie sociale et le piratage filaire.

Voici quelques-uns des changements que vous remarquerez lorsque le mode verrouillage est activé :

La plupart des pièces jointes des messages sont bloquées, et certaines fonctionnalités ne seront pas disponibles.

Les appels FaceTime entrants provenant de personnes que vous n'avez pas encore appelées seront bloqués.

Certaines technologies Web et fonctionnalités de navigation seront bloquées.

Les albums partagés seront supprimés de Photos, et les nouvelles invitations seront bloquées.

Les connexions filaires avec un autre appareil lorsque votre iPhone est verrouillé seront bloquées.

Les invitations entrantes provenant de personnes que vous n'avez pas préalablement invitées seront bloquées.

Les profils de configuration - tels que les profils pour l'école ou le travail - ne peuvent pas être installés.

Lorsque le mode verrouillage est à votre disposition, il vous suffit de plonger dans l'application Réglages de votre iPhone, iPad ou Mac pour l'activer. Suivez ces étapes :

Ouvrez l'application Réglages. Naviguez jusqu'à Confidentialité et sécurité. Sélectionnez Lockdown Mode. Sélectionnez Activer le mode verrouillage. Votre appareil redémarre alors pour activer le mode verrouillage.

Pour désactiver le mode verrouillage, retournez dans les paramètres et désactivez-le. C'est facile !

Le mode verrouillage n'est pas destiné à la plupart des gens dans des situations quotidiennes. Il a été conçu pour lutter contre le piratage avancé et les logiciels espions ciblés. Ces attaques, telles que Pegasus du groupe NSO, ne concernent qu'un petit groupe de personnes. Pegasus, par exemple, a été utilisé pour espionner des activistes, des politiciens et des journalistes. Mais Apple a déclaré avoir repéré des attaques similaires sur des utilisateurs dans plus de 150 pays au cours des huit derniers mois. Si vous êtes une personne notable ou dans une situation où vous vous sentez vulnérable ou susceptible d'être attaqué, alors le mode verrouillage est fait pour vous. Sinon, vous n'en aurez probablement jamais besoin.

Selon Bloomberg, Apple a récemment publié la troisième version bêta pour développeurs d'iOS 16, qui inclut le mode verrouillage. Cela signifie que si vous êtes inscrit au programme bêta d'Apple pour les développeurs, vous pouvez essayer le Lockdown Mode sur votre iPhone dès maintenant. Sachez simplement qu'il ne s'agit pas d'un logiciel stable, et que la fonctionnalité peut ne pas avoir un aspect et un fonctionnement parfaits. À terme, le Lockdown Mode sera lancé avec iOS 16, iPadOS 16 et macOS Ventura. Apple a présenté en avant-première ces mises à jour majeures pour l'iPhone, l'iPad et le Mac lors de la WWDC 2022 et devrait les publier officiellement cet automne.

Les bêtas publiques de ces mises à jour pourraient également arriver avec le Lockdown Mode pour que la plupart des consommateurs puissent les tester dans le courant de l'été. Pocket-lint vous tiendra au courant du déploiement du Lockdown Mode.

Écrit par Maggie Tillman.