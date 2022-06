Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - L'iPhone 15 d'Apple aurait le même design et le même écran que le prochain iPhone 14.

Le géant de Cupertino n'a pas encore dévoilé la gamme d'iPhone 2022 - et ne devrait pas le faire avant septembre - mais cela n'a pas empêché les consultants de l'industrie de spéculer sur ce que la génération 2023 de téléphones aura en magasin.

Et, comme le montre le graphique ci-dessous, le cabinet de conseil Omdia pense qu'Apple proposera un design à double perforation sur l'iPhone 14 et l'iPhone 15.

Cependant, alors que les rumeurs actuelles indiquent que seules les versions Pro et Pro Max de l'iPhone 14 remplaceront l'encoche actuelle, Omdia suggère que l'encoche sera présente sur tous les modèles de l'iPhone 15.

Comment réparer votre vidéo corrompue et la préparer à être téléchargée avec Stellar Par Pocket-lint International Promotion · 27 Juin 2022

Ce ne sont pas les seuls détails relatifs à l'affichage dans le rapport, non plus. Comme le laisse entendre le cabinet, Apple pourrait également conserver les mêmes dimensions entre les modèles iPhone 14 et iPhone 15 (sauf pour le modèle standard, qui passera de 6,06 pouces à 6,12 pouces).

Bien entendu, cela pourrait également signifier que de nombreuses spécifications d'affichage que nous nous attendons à voir dans l'iPhone 14 seront également présentes dans les téléphones de 2023, y compris la résolution.

Il est intéressant de noter qu'Omdia spécule qu'Apple pourrait également introduire des caméras sous l'écran pour remplacer entièrement le trou de perforation dans les modèles 2024 - une caractéristique que nous avons commencé à voir chez quelques concurrents au cours des deux dernières années.

Naturellement, cette information, ainsi que tous les détails concernant l'iPhone 15, doivent être pris avec une pincée de sel.

Bien que ce type de rapport contienne souvent de nombreuses informations fiables et fondées sur des preuves, il ne s'agit pas non plus d'une fuite d'informations, du moins au sens traditionnel du terme. Et avec autant de temps avant l'arrivée de l'iPhone 15, il y a naturellement beaucoup de temps pour que les plans soient modifiés par Apple.

Écrit par Conor Allison.