Configuration requise pour iOS 16 : Fonctionnera-t-il sur votre iPhone ?

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Apple a présenté en avant-première le prochain logiciel pour iPhone - iOS 16 - lors de sa conférence mondiale des développeurs (WWDC ) en juin, et sa sortie est prévue en même temps que les nouveaux iPhones, plus tard cette année.

La mise à jour apportera un certain nombre de nouvelles fonctionnalités, telles qu'une personnalisation accrue de l'écran de verrouillage, des mises à jour et des améliorations de Mail et Photos, ainsi que de nombreuses autres informations que vous pouvez lire dans notre article séparé.

La grande question est de savoir si votre iPhone sera compatible avec le nouveau logiciel à son arrivée.

Le prochain logiciel d'Apple pour iPhone prendra en charge la majorité des iPhones les plus récents, bien que la prise en charge de certains d'entre eux ait diminué par rapport à iOS 15.

La liste complète des iPhones compatibles est la suivante :

iPhone 13 mini

iPhone 13

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 11 Pro Max

iPhone 11 Pro

iPhone 11

iPhone XS Max

iPhone XS

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8 Plus

iPhone 8

iPhone SE (2020)

iPhone SE (2022)

Vous remarquerez que l'iPhone 6S, l'iPhone 6S Plus, l'iPhone 7, l'iPhone 7 Plus et l'iPhone SE (première génération) ne figurent pas dans la liste et ne seront donc pas compatibles avec iOS 16.

Si vous ne savez pas quel est votre iPhone, nous avons une fonctionnalité distincte qui peut vous aider.

Malheureusement, tous les utilisateurs ne bénéficieront pas de toutes les fonctionnalités annoncées dans le cadre d'iOS 16. Cela est dû principalement à la technologie de l'appareil et non à la volonté d'Apple de limiter ce que vous pouvez faire.

Certaines des fonctions lancées avec iOS 16 ne sont disponibles que pour les iPhones équipés de la puce A12 Bionic ou d'une version plus récente. Ces fonctionnalités comprennent la possibilité de soulever un sujet d'un arrière-plan, Live Text pour la vidéo, Live Text actions rapides et Dictée en utilisant à la fois la voix et le toucher pour taper.

La détection de porte nécessite un iPhone 12 Pro ou un iPhone 13 Pro.

Écrit par Britta O'Boyle.