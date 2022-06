Comment suivre un vol avec cette astuce cachée de l'iPhone

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - L'iPhone d'Apple dispose d'excellents trucs et astuces dans son logiciel iOS, dont certains sont faciles à trouver et d'autres qu'il faut creuser un peu plus.

Que vous souhaitiez fermer tous vos onglets Safari d'un seul coup, copier directement de votre iPad à votre iPhone et vice-versa, ou configurer Back Tap pour transformer le dos de votre iPhone en bouton d'action, les possibilités sont nombreuses.

Saviez-vous que vous pouvez également suivre un vol directement depuis l'application Messages? Voici comment et où trouver cette astuce intelligente pour iPhone.

Lorsque quelqu'un vous envoie un numéro de vol par l'intermédiaire de l'application Messages de votre iPhone, ou que vous envoyez un numéro de vol à quelqu'un, le fait de cliquer sur ce numéro vous permettra de visualiser et de suivre le vol.

La seule chose à savoir est que les compagnies aériennes utilisent les mêmes numéros de vol pour des horaires et des itinéraires particuliers. Cela signifie que le vol United de San Francisco à Londres aura probablement le même numéro de vol le mercredi et le même vol le jeudi, par exemple. Il se peut donc que vous deviez glisser sur la carte pop-up pour voir les différents jours et vols.

Pour suivre un vol via Messages :

Ouvrez l'application Messages Choisissez le ou les contacts auxquels vous souhaitez envoyer le numéro de vol. Le numéro de vol est souligné lorsqu'il a été envoyé. Le destinataire - ou vous-même - peut appuyer sur le numéro de vol pour afficher un menu d'options. L'une de ces options sera "Aperçu du vol". Une carte contextuelle indiquant la progression du vol, ainsi que des détails supplémentaires, apparaîtra dans les messages. Si vous regardez à l'avance, il se peut que vous deviez glisser sur la carte pour voir les différents jours. Appuyez sur "Terminé" en haut à droite lorsque vous avez fini de visualiser le vol.

Voilà, c'est fait ! Vous êtes le bienvenu !

Écrit par Britta O'Boyle.