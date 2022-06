Apple présente en avant-première iOS 16, de grands changements en perspective

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Apple a annoncé certains des changements auxquels nous pouvons nous attendre avec iOS 16 lorsqu'il arrivera plus tard cette année et il y a quelques grandes améliorations, dont beaucoup viennent de l'écran de verrouillage.

Fonctionnant de manière similaire aux visages de l'Apple Watch, iOS 16 permettra aux utilisateurs de personnaliser l'écran de verrouillage, en modifiant les polices, les couleurs, les fonds d'écran et en ajoutant des widgets. Vous pourrez passer d'une page de l'écran de verrouillage à l'autre et des fonctions telles que le mélange de photos vous permettront d'afficher un ensemble de photos tout au long de la journée, de la même manière que le widget Photos fonctionne déjà sur l'écran d'accueil.

Parmi les autres changements apportés par iOS 16, citons une nouvelle modification des notifications. Avec le nouveau logiciel, les notifications apparaîtront en bas de l'écran de verrouillage et une fonction appelée "Live Activites" vous permettra de suivre les événements en temps réel, comme un match de la NBA, la progression d'un trajet en Uber ou une mise à jour de vos résultats d'entraînement.

La fonction Focus évolue également : les photos et les widgets pourront être associés à différents Focus et vous pourrez également avoir un Focus différent pour chaque écran de verrouillage.

Les changements apportés aux messages comprennent la possibilité de modifier les messages que vous venez d'envoyer, ainsi que la possibilité d'annuler l'envoi d'un message que vous n'aviez pas l'intention d'envoyer ou que vous avez changé d'avis. Il sera également possible de marquer n'importe quel fil de discussion comme non lu. SharePlay d'Apple arrive également dans Messages avec iOS 16, ce qui vous permettra de regarder une série directement dans Messages tout en continuant à chatter, par exemple.

Des changements sont également apportés à la dictée avec une toute nouvelle fonction de dictée sur l'appareil où le clavier restera ouvert, et Live Text connaît également des améliorations. Parmi les autres changements, citons la possibilité de partager des clés entre personnes via Apple Wallet et une fonction Apple Pay Later qui vous permet de diviser le coût d'un article en quatre paiements égaux sur six semaines, que vous pouvez utiliser partout où vous pouvez utiliser Apple Pay.

Maps bénéficie également de quelques mises à jour, notamment la fonction Multistop Routing qui permet de faire jusqu'à 15 arrêts et la possibilité d'ajouter des cartes Transit à Wallet afin de pouvoir les recharger sans quitter Maps.

Vous pensiez que c'était tout ? Vous vous êtes trompé. Pour ceux qui utilisent le partage familial, iOS 16 va faciliter la création d'un compte pour les enfants et la configuration des appareils pour les enfants également. Vous recevrez des demandes de temps d'écran supplémentaire directement dans Messages et il y aura une fonctionnalité appelée Liste de contrôle familiale qui vous permettra de mettre à jour les paramètres à mesure que les enfants grandissent.

En ce qui concerne Photos, iOS 16 offre une meilleure façon de partager des photos grâce à une fonctionnalité appelée iCloud Share Photo Library. Cela vous permettra de partager des photos de manière transparente et automatique, avec la possibilité pour chacun de contribuer. Vous pourrez tout partager ou choisir ce que vous souhaitez inclure en fonction de la date de début ou des personnes présentes sur la photo, par exemple. Une option de l'appareil photo vous permettra également d'envoyer des photos directement dans la bibliothèque partagée.

L'application Home bénéficie également de nouvelles fonctionnalités, notamment une fonction appelée Safety Check qui vous permettra de revoir et de réinitialiser les paramètres, de révoquer l'accès à des éléments tels que votre localisation et de réinitialiser vos autorisations de confidentialité. Apple n'a pas donné de date pour le lancement d'iOS 16, mais ce sera probablement autour de septembre 2022. Pour l'instant, vous pouvez lire notre article sur iOS 16 pour un récapitulatif complet des nouvelles fonctionnalités.

Écrit par Britta O'Boyle.