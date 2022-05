Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Apple a annoncé une foule de fonctionnalités lors de la sortie d'iOS 15 en septembre 2021, dont plusieurs améliorations de son application d'appel vidéo, FaceTime. En plus d'étendre FaceTime aux utilisateurs d'Android et de PC grâce à FaceTime Links, Apple a également annoncé une fonctionnalité appelée SharePlay et a introduit sa technologie Spatial Audio dans l'application.

Mais ce n'est pas tout. La mise à jour iOS 15 a également apporté l'isolation vocale et le spectre large à FaceTime, la première permettant d'obtenir un son nettement meilleur lors des appels vidéo.

L'isolation vocale est une fonction d'apprentissage automatique qui bloque les bruits ambiants et donne la priorité à votre voix pour qu'elle soit très claire et nette. Le spectre large, quant à lui, amplifie le bruit ambiant. Il est possible de passer d'une fonction à l'autre, mais le réglage n'est pas facile à trouver et c'est là que nous intervenons.

Voici comment activer l'isolation vocale pour améliorer le son de votre voix lors des appels vidéo, que vous utilisiez FaceTime, Zoom, Facebook Messenger ou une autre application tierce comme Teams.

L'isolation vocale n'est pas le réglage le plus facile à trouver. Contrairement à la plupart des astuces sur iPhone ou iPad où vous modifiez quelque chose dans les Réglages, l'Isolation vocale est un peu plus cachée. Voici comment trouver le réglage de l'isolation vocale et comment l'activer.

Ouvrez l'application FaceTime sur votre iPhone Balayez vers le bas en haut à droite de votre iPhone s'il s'agit d'un modèle Face ID, ou vers le haut en bas de l'iPhone SE (2022) pour lancer le Centre de contrôle. Il y a une tuile appelée "Mic Mode" en haut à droite. Tapez sur ce carreau et sélectionnez "Isolation vocale".

L'isolation vocale sera activée par défaut lors de votre prochain appel vidéo, que ce soit via FaceTime, Facebook Messenger, Zoom, Microsoft Teams ou Google Duo.

Si vous voulez faire l'inverse de l'amélioration du son de votre voix et que vous souhaitez que le bruit ambiant en arrière-plan de l'endroit où vous vous trouvez soit au centre de l'attention, vous pouvez activer Wide Spectrum. Pour ce faire, suivez les étapes ci-dessous :

Ouvrez l'application FaceTime sur votre iPhone. Faites glisser vers le bas à partir du coin supérieur droit de votre iPhone s'il s'agit d'un modèle Face ID, ou faites glisser vers le haut à partir du bas sur les modèles iPhone SE pour lancer le Centre de contrôle. Il y a une tuile appelée "Mic Mode" en haut à droite. Tapez sur ce carreau et sélectionnez "Wide Spectrum".

Les fonctionnalités Voice Isolation et Wide Spectrum nécessitent que les appareils exécutent iOS 15 ou une version ultérieure, iPadOS 15 ou une version ultérieure et macOS 12 Monterey ou une version ultérieure.

Ces fonctionnalités nécessitent également une puce A12 Bionic ou plus récente. Cela signifie que vous devrez disposer de l'un des appareils suivants pour accéder aux fonctionnalités d'isolation vocale et de spectre large :

iPhone 13 Pro Max

iPhone 13 Pro

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 12 Pro Max

iPhone 12 Pro

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 11

iPhone XR

iPhone XS Max

iPhone XS

iPhone SE (2020)

iPhone SE (2022)

iPad Pro (cinquième génération ou plus récent)

iPad Air (troisième génération ou plus récent)

iPad (huitième génération ou plus récent)

MacBooks (2018 et plus récents)

Écrit par Britta O'Boyle.