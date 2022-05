Comment utiliser rapidement votre iPhone pour activer le bruit blanc

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Avez-vous un bébé qui a besoin de bruit blanc pour s'endormir ? Ou peut-être avez-vous toujours écouté le bruit des ventilateurs le soir avant d'aller vous coucher, et maintenant vous vous retrouvez dans une chambre d'hôtel à entendre tous les sons autour de vous, et vous souhaitez trouver un moyen d'annuler tous les bruits ambiants à l'extérieur pour pouvoir vous reposer et vous détendre.

Il y a de l'espoir : l'iPhone dispose d'une fonction de bruit blanc. Voici comment l'utiliser.

Nous pouvons entrer dans le détail, mais pour gagner du temps, sachez simplement que le bruit blanc contient toutes les fréquences et qu'il est fréquemment utilisé pour masquer d'autres sons.

Si vous souhaitez annuler les sons de fond et utiliser votre iPhone comme une machine à bruit blanc, suivez les étapes ci-dessous.

Vous devez ajouter Hearing à votre volet Centre de contrôle. Le Centre de contrôle vous permet d'accéder instantanément à certaines fonctions, comme prendre rapidement une photo, activer le Wi-Fi, contrôler votre Apple TV et, dans le cas présent, activer le bruit blanc. Mais pour que le bruit blanc soit une option du Centre de contrôle, vous devez l'ajouter dans l'application Réglages.

Ouvrez l'application Réglages sur votre iPhone. Cherchez et trouvez le menu "Centre de contrôle". Recherchez le contrôle pour "Hearing" et ajoutez-le.

Remarque : Pour ouvrir le Centre de contrôle, faites glisser vers le bas à partir du coin supérieur droit de votre écran. Pour fermer le Centre de contrôle, faites glisser vers le haut depuis le bas de l'écran.

Une fois que vous avez ajouté Hearing comme option dans le Control Center, vous pouvez maintenant l'utiliser pour activer le bruit blanc. Cliquez sur l'option (icône de l'oreille) dans le Centre de contrôle et, dans l'option "Sons d'arrière-plan", sélectionnez l'une des options suivantes : bruit équilibré, bruit clair, bruit sombre, océan, pluie et ruisseau. Ces sons sont tous considérés comme des bruits blancs et sont utilisés pour annuler les sons ambiants.

Allez dans le Centre de contrôle. Balayez vers le bas depuis le coin supérieur droit de l'écran d'accueil. Touchez Hearing (icône d'oreille) dans le centre de contrôle. Sélectionnez un son de fond dans le menu Haut-parleur de Hearing. N'hésitez pas à régler le volume. Vous avez également la possibilité de connecter un périphérique audio. Assurez-vous que le bouton Sons d'arrière-plan, en bas, est activé. Touchez-le pour l'activer s'il est indiqué qu'il est désactivé.

Et c'est tout !

Si vous souhaitez utiliser votre bouton latéral pour activer le bruit blanc, plutôt que d'utiliser la méthode du centre de contrôle ci-dessus, suivez les étapes ci-dessous :

Ouvrez l'application Réglages sur votre iPhone. Recherchez et trouvez le menu "Accessibilité". Sélectionnez Audio/Visuel (sous Ouïe). Sélectionnez Sons d'arrière-plan (terme utilisé par Apple pour désigner le bruit blanc). Appuyez sur le bouton on/off en haut de la page pour activer les sons de fond. Vous pouvez ensuite régler le volume et activer l'option "Arrêter les sons au verrouillage" si vous le souhaitez. Assurez-vous de choisir un son avant de faire marche arrière : Bruit équilibré

Bruit clair

Bruit sombre

Océan

Pluie

Ruisseau

Une fois que vous avez défini vos préférences dans l'étape ci-dessus, vous devez créer un raccourci d'accessibilité.

Ouvrez l'application Réglages sur votre iPhone. Recherchez et trouvez le menu "Accessibilité". Faites défiler jusqu'en bas et touchez Raccourci d'accessibilité (sous Général). Appuyez sur Sons d'arrière-plan pour le sélectionner dans la liste.

En suivant la deuxième étape ci-dessus, vous définirez Sons d'arrière-plan comme raccourci d'accessibilité. Ainsi, le son d'arrière-plan de votre choix sera diffusé chaque fois que vous triplez le bouton latéral, même lorsque l'écran est verrouillé. Vous pouvez également associer les sons d'arrière-plan à la touche arrière, si vous préférez.

Pour en savoir plus, lisez ceci : Comment utiliser le logo Apple de l'iPhone comme bouton secret.

Non, pas du tout. Vous devez le régler spécifiquement dans les paramètres pour qu'il s'éteigne lorsque votre iPhone est verrouillé (nous expliquons comment ci-dessus). Pas d'inquiétude donc !

