Que sont les sous-titres en direct d'Apple et comment fonctionnent-ils ?

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Apple a annoncé une série de nouvelles fonctionnalités d'accessibilité, dont les sous-titres en direct, qui devraient être déployées dans le courant de l'année sur l'iPhone, l'iPad, le Mac et l'Apple Watch. Voici tout ce que vous devez savoir.

Avec les sous-titres en direct, si vous voulez regarder une vidéo en coupant le volume, vous pouvez lire en temps réel les sous-titres générés automatiquement au bas de votre écran. Apple précise que cette fonction peut être utilisée sur les services de streaming, les appels FaceTime et d'autres applications de vidéoconférence. Il s'agit d'une fonction utile pour tous, et pour la communauté des malentendants, c'est une fonction d'accessibilité qui facilitera le visionnage de vidéos sur l'iPhone, l'iPad, le Mac et l'Apple Watch. Une fonction similaire est déjà disponible sur les téléphones Google Pixel et certains téléphones Android.

À l'instar de l'approche de Google, Apple a déclaré que ses légendes seront générées sur vos appareils et que vos informations resteront privées. Mais l'entreprise n'a pas encore précisé comment activer les légendes en direct.

Les sous-titres en direct d'Apple seront pris en charge dans les appels FaceTime, les applications de vidéoconférence (avec attribution automatique pour identifier le locuteur) et les vidéos en continu. La fonctionnalité fonctionnera également lors de conversations en personne.

Les sous-titres en direct d'Apple transcrivent tout contenu audio en anglais sur l'iPhone, l'iPad et le Mac.

Apple a déclaré qu'elle annoncerait une version bêta de Live Captions plus tard en 2022. Cette version bêta sera lancée aux États-Unis et au Canada pour l'iPhone 11 et les versions ultérieures, les modèles d'iPad équipés du processeur A12 Bionic et les modèles de Mac équipés du processeur Apple Silicon. Une mise à jour du logiciel avec des fonctionnalités d'accessibilité supplémentaires arrivera également plus tard dans l'année.

L'une de ces autres nouvelles fonctionnalités est la détection de porte. Elle aidera les utilisateurs d'iPhone ou d'iPad aveugles ou malvoyants à trouver les portes. Elle décrira même si la porte est fermée et si elle peut être ouverte en poussant, tirant ou tournant la poignée. Parce qu'elle utilise le lidar et l'apprentissage automatique, Door Detection ne sera disponible que sur les modèles iPhone Pro et iPad Pro.

Meilleures offres Amazon US Prime Day 2021 : Certaines offres sont toujours en cours Par Maggie Tillman · 18 Peut 2022

Apple étend également les commandes de reconnaissance gestuelle Assistive Touch qu'elle a ajoutées l'année dernière, avec des actions rapides sur l'Apple Watch. Votre Apple Watch sera en mesure de reconnaître un double pincement pour mettre fin à un appel, rejeter des notifications, prendre une photo, mettre en pause ou lire des médias, ou encore commencer une séance d'entraînement. Apple peut aussi désormais avertir votre iPhone lorsqu'une sonnette ou un appareil se déclenche.

Écrit par Maggie Tillman.