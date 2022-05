Quel est le dernier modèle d'iPhone et qu'offre-t-il ?

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Apple annonce généralement un nouvel iPhone chaque mois de septembre, et il y a généralement plus d'un modèle à choisir. Chaque année, le numéro change, mais il ne correspond pas à l'année d'annonce, ce qui signifie qu'il peut être un peu difficile de savoir quel est le dernier iPhone.

Mais ne vous inquiétez pas, nous sommes là pour vous aider.

Le tout dernier iPhone est l'iPhone SE (2022) qui est arrivé en avril 2022. C'est l'iPhone d'entrée de gamme cependant et il a un design différent des modèles phares, optant pour Touch ID au lieu de Face ID.

Si vous vous demandez quel est le dernier iPhone avec Face ID, alors le modèle le plus récent est l'iPhone 13.

La série iPhone 13 compte quatre modèles - l'iPhone 13 mini, l'iPhone 13, l'iPhone 13 Pro et l'iPhone 13 Pro Max - et ils ont tous été annoncés en septembre 2021.

Nous avons consacré un article entier aux différences entre les modèles d'iPhone 13 pour vous aider à déterminer quel est le modèle d'iPhone 13 qui vous convient si vous voulez le dernier modèle.

Pour résumer, l'iPhone 13 Pro et l'iPhone 13 Pro Max ont les mêmes caractéristiques, mais ils diffèrent par leur taille et leur écran. Il en va de même pour l'iPhone 13 mini et l'iPhone 13, les différences portant uniquement sur la taille physique et la taille de l'écran.

Les modèles Pro offrent cependant des caractéristiques supplémentaires par rapport aux modèles iPhone 13 standard, notamment une finition plus haut de gamme, un écran à taux de rafraîchissement plus rapide, des batteries plus grandes, un troisième objectif de caméra, un capteur LiDAR, différentes options de stockage et un GPU différent.

Nous avons également un article détaillant comment les modèles d'iPhone 13 diffèrent des modèles d'iPhone 12 et d'iPhone 11 au cas où vous choisiriez entre le nouveau et l'ancien modèle. Vous pouvez le lire ici.

Si vous pouvez bien sûr acheter les derniers modèles d'iPhone auprès d'Apple - qui, comme nous l'avons mentionné, sont actuellement les modèles d'iPhone 13 - certains des anciens modèles sont encore disponibles à l'achat auprès d'Apple également, ainsi qu'ailleurs.

Apple vend les modèles suivants :

Vous pouvez lire tout ce qui concerne chaque modèle d'iPhone et comment il se compare au reste de la gamme dans notre article distinct qui traite de l'iPhone qui vous convient le mieux.

Le prochain iPhone d'Apple devrait s'appeler l'iPhone 14 et il devrait être annoncé en septembre 2022. Il devrait à nouveau y avoir quatre modèles, mais pas d'iPhone 14 mini. Les rumeurs suggèrent que nous verrons un iPhone 14, un iPhone 14 Max, un iPhone 14 Pro et un iPhone 14 Pro Max.

Vous pouvez lire toutes les rumeurs concernant l'iPhone 14 et l'iPhone 14 Max dans notre article séparé. Nous avons également un article sur l'iPhone 14 Pro et l'iPhone 14 Pro Max.

Écrit par Britta O'Boyle.