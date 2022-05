Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - L'une des variables complexes entre les différents types de téléphones pliables est la façon dont chacun aborde son écran externe. Certains optent pour une expérience complète du smartphone à l'extérieur, tandis que d'autres ont des écrans plus petits et plus axés sur les notifications.

Le téléphone (ou l'appareil, selon sa taille) pliable d'Apple, dont on parle depuis longtemps, pourrait adopter une approche encore plus unique, selon l'analyste industriel de longue date Ming-Chi Kuo.

Il rapporte qu'Apple envisage d'utiliser un écran E Ink sur l'extérieur de son téléphone pliable, l'avantage principal étant une économie d'énergie considérable par rapport à tout autre type d'écran extérieur.

Apple teste l'Electronic Paper Display (EPD) d'E Ink pour l'écran de couverture de son futur appareil pliable et les applications de type tablette. L'EPD couleur a le potentiel pour devenir une solution courante pour l'écran de couverture/second écran indispensable des appareils pliables grâce à son excellente économie d'énergie - 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) 17 mai 2022

Cela ne signifie pas non plus être limité à des graphiques en noir et blanc à rafraîchissement lent - les nouvelles versions de l'encre électronique, comme la troisième génération lancée en début d' année, sont en couleur et permettent de travailler avec des écrans pliants ou même défilants.

Tout cela est assorti du fait qu'Apple n'en serait qu'à un stade précoce de son développement, Kuo ayant précédemment indiqué qu'il pense que 2024 est la date la plus proche à laquelle nous pourrions réellement voir des preuves du téléphone dans une capacité officielle.

Ne vous faites donc pas trop d'illusions, mais la possibilité d'un écran à encre électronique est certainement un élément intéressant.

Écrit par Max Freeman-Mills.