Une fuite de l'iPhone 14 Pro révèle un écran avec un design en forme de pilier et de trou.

(Pocket-lint) - Le prochain iPhone d'Apple, vraisemblablement la série iPhone 14, fait déjà l'objet de nombreuses rumeurs. Les modèles Pro devraient être dotés de nouveaux écrans avec une découpe en forme de pilule et un trou pour les capteurs Face ID et la caméra frontale. Aujourd'hui, une image réelle des nouveaux téléphones a fait surface en ligne.

Des panneaux de verre avant pour les quatre modèles d'iPhone 14 sont apparus sur le site de médias sociaux chinois Weibo (via @SaranByte sur Twitter et rapporté par 9to5Mac). L'image divulguée révèle non seulement le design à piliers et à trous pour l'iPhone 14 Pro et l'iPhone 14 Pro Max, mais aussi des bords plus fins et un rapport d'aspect plus élevé pour ces combinés. L'image montre également que les modèles standard de l'iPhone 14 et de l'iPhone 14 Max auront la même encoche que les modèles de l'iPhone 13. Gardez à l'esprit que cette image n'est pas confirmée, mais elle correspond aux précédentes fuites que nous avons repérées jusqu'à présent.

Les faces avant de l'iPhone 14 ont fuité sur Weibo - voici les changements à noter :

1) des bords plus fins sur les modèles Pro, comme l'ont rapporté d'autres sources

2) le rapport hauteur/largeur est également légèrement différent sur les Pros (19,5:9 à 20:9) ; cela corrobore le rapport de 9to5Mac concernant les écrans plus grands pic.twitter.com/UtqNcBB9aP- Saran (@SaranByte) 28 avril 2022

D'autres caractéristiques de l'iPhone 14 Pro font l'objet de rumeurs, notamment un appareil photo arrière de 48 mégapixels et un appareil photo frontal amélioré avec autofocus, et plus encore. Consultez le guide de Pocket-lint sur le prochain iPhone 14 pour plus de rumeurs.

Apple sort généralement ses nouveaux modèles phares d'iPhone en septembre et normalement le deuxième mardi du mois. C'est le schéma habituel depuis un certain nombre d'années - du moins si l'on ignore 2020. En supposant qu'Apple continue avec cette stratégie, il est possible que l'iPhone 14 et l'iPhone 14 Max soient annoncés le 13 septembre 2022. Si nous avons raison, nous nous attendons à ce que les précommandes soient ouvertes pour les modèles iPhone 14 le vendredi suivant leur annonce, soit le 16 septembre, avec une disponibilité probable le 23 septembre 2022. N'oubliez pas qu'il ne s'agit que de suppositions pour l'instant.

Bien sûr, rien n'est encore confirmé, et ce ne sera pas le cas avant plusieurs mois, mais c'est la date que nous inscririons dans notre agenda pour le moment.

Écrit par Maggie Tillman.