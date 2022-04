Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Apple devrait révéler la série d'iPhone 14 plus tard cette année, mais d'après la dernière fuite, il y aura plus de différenciation entre les modèles standard et Pro et les preuves continuent de suggérer que nous ne verrons pas de modèle mini.

Mark Gurman, de Bloomberg, qui a d'excellents antécédents en matière de fuites concernant Apple, a déclaré dans la dernière édition de sa lettre d'information Power On que nous verrons un iPhone 14 standard de 6,7 pouces cette année, plutôt qu'un iPhone mini de 5,4 pouces.

Il affirme que la gamme d'iPhone 14 comprendra un iPhone 14 de 6,1 pouces, un iPhone 14 Max de 6,7 pouces, un iPhone 14 Pro de 6,1 pouces et un iPhone 14 Pro Max de 6,7 pouces. Gurman réitère également les précédentes rumeurs selon lesquelles les modèles standard de l'iPhone 14 fonctionneront avec la même puce A15 Bionic que les modèles de l'iPhone 13, tandis que les modèles de l'iPhone 14 Pro passeront à la puce A16 Bionic.

Comme les spéculations passées l'ont suggéré, le design général des modèles d'iPhone 14 devrait rester similaire à celui des modèles d'iPhone 13, bien que les modèles Pro soient dotés d'une nouvelle encoche. Gurman affirme également que les modèles Pro auront une nouvelle caméra principale, passant à un capteur de 48 mégapixels, tandis que les modèles iPhone 14 standard resteront sur le capteur de 12 mégapixels trouvé dans les modèles iPhone 13.

Les meilleures offres SIM uniquement: données 5G illimitées pour 16 £ / m sur Three Par Rob Kerr · 25 Avril 2022

En outre, Gurman affirme qu'Apple travaille sur l'ajout de la connectivité satellite à l'iPhone et qu'elle pourrait être prête cette fois-ci. Il mentionne également qu'il a entendu dire qu'elle pourrait venir à l'Apple Watch aussi, mais il n'est pas sûr si ce serait pour les modèles 2022 ou 2023.

Écrit par Britta O'Boyle.