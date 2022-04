Apple pourrait sortir son premier "iPhone plein écran" en 2024

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Apple aurait l'intention de sortir un iPhone plein écran d'ici deux ans. C'est ce qu'affirme un célèbre analyste d'Apple.

Ming-Chi Kuo, qui a une solide réputation lorsqu'il s'agit de prédire la prochaine feuille de route des produits Apple, a affirmé dans un tweet qu'un iPhone avec un écran ininterrompu - alias un "plein écran" - arrivera en 2024.

Le plein écran pourrait être limité aux modèles haut de gamme de l'iPhone 16, a-t-il noté. Cela signifie que les iPhone 16 Pro et Max pourraient accueillir la caméra frontale et Face ID sous l'écran (les modèles standard ou mini ne le feront probablement pas).

Je pense que le véritable iPhone plein écran arrivera en 2024. Les iPhones haut de gamme en 2024 adopteraient une caméra frontale sous l'écran aux côtés de Face ID sous l'écran. Une faible luminosité est préjudiciable à la qualité de la caméra frontale, et le FAI et l'algorithme sont essentiels pour améliorer la qualité. https://t.co/vWjeZYZUPK- (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) 20 avril 2022

Kuo a également décrit un obstacle de développement auquel Apple est confronté : "Une condition de faible éclairage est préjudiciable à la qualité de la caméra frontale, et l'ISP (Image Signal Processor) et l'algorithme sont essentiels pour améliorer la qualité".

Précédemment, Kuo a affirmé que l'iPhone 14 de cette année sera doté d'une caméra frontale améliorée avec des capacités d'autofocus et une ouverture plus large, et que le téléphone cachera la technologie Face ID d'Apple dans une découpe en forme de pilule.

La société ne semble pas encore prête à passer au Face ID sous l'écran, et si les dernières affirmations de Kuo sont correctes, nous devrons peut-être attendre quelques générations d'iPhone supplémentaires avant de voir ce genre d'innovation.

Comment réparer votre vidéo corrompue et la préparer à être téléchargée avec Stellar Par Pocket-lint International Promotion · 21 Avril 2022

Écrit par Maggie Tillman.