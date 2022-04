L'iPhone 14 d'Apple pourrait être équipé d'une caméra frontale

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Apple devrait annoncer ses prochains iPhones dans le courant de l'année et les rumeurs vont bon train, les dernières suggérant que les quatre modèles pourraient bénéficier d'une mise à niveau de la caméra frontale.

L'analyste industriel Ming Chi-Kuo a affirmé sur Twitter que lesmodèles de l'iPhone 14passeraient probablement à l'autofocus, tout en offrant une ouverture plus large de f/1.9.

Ming Chi-Kuo a déclaré que l'ouverture plus large permettrait un meilleur effet de faible profondeur de champ pour les selfies et le mode portrait, tandis que l'autofocus serait bénéfique pour les appels FaceTime et vidéo, ainsi que pour le streaming en direct.

(1/2)

La caméra frontale de quatre nouveaux modèles d'iPhone 14 en 2H22 passerait probablement à l'AF (autofocus) et à une ouverture d'environ f/1,9 (contre FF (fixed-focus) et f/2,2 pour l'iPhone 13) - 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) 19 avril 2022

La rumeur veut qu'Apple abandonne le modèle iPhone mini pour 2022 et propose à la place l'iPhone 14, l'iPhone 14 Max, l'iPhone 14 Pro et l'iPhone 14 Pro Max. Les rapports suggèrent que l'iPhone 14 et 14 Pro auront des écrans de 6,1 pouces, tandis que l'iPhone 14 Max et l'iPhone 14 Pro Max auraient des écrans de 6,7 pouces.

Il est également dit que les modèles iPhone 14 Pro verront plus de mises à jour par rapport aux modèles standard, avec une découpe en forme de pilule en haut à la place de l'encoche actuelle, ainsi qu'une mise à niveau vers le chipset A16, tandis que les modèles standard sont dits s'en tenir à l'encoche et rester sur la puce A15 trouvée dans les modèles iPhone 13.

Pour l'instant, rien n'est confirmé, mais si Kuo a raison, il sera bon de voir les mises à niveau de la caméra frontale sur les quatre nouveaux iPhones, plutôt que seulement sur les modèles Pro.

Écrit par Britta O'Boyle.