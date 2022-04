Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - L'iPhone et l'iPad d'Apple intègrent d'excellentes fonctionnalités dans leurs logiciels. Certaines de ces fonctions sont évidentes et faciles à trouver, d'autres sont un peu plus cachées.

Saviez-vous que vous pouvez copier et coller de votre iPhone directement sur votre iPad, par exemple ? Ou configurer votre iPhone pour que, lorsque vous appuyez deux ou trois fois sur la touche arrière, il exécute le raccourci que vous avez choisi? Il existe également un moyen de fermer tous les onglets de Safari en une seule fois, et un moyen de numériser un document en utilisant uniquement votre iPhone.

Nous avons une rubrique distincte consacrée aux trucs et astuces que vous pouvez lire pour en savoir plus, ainsi que des trucs et astuces pour l'appareil photo pour ceux qui ont un iPhone 13 Pro, mais ici nous nous concentrons sur une astuce intelligente appelée Visual Look Up qui vous permet de trouver plus d'informations à partir d'une photo dans l'application Photos.

Visual Look Up vous permet d'obtenir plus d'informations sur des points de repère, des œuvres d'art, des plantes, des fleurs, des animaux domestiques et d'autres objets populaires qui apparaissent sur vos photos.

Par exemple, si vous prenez la photo d'un chien ou d'un chat mais que vous ne savez pas de quelle race il s'agit, Visual Look Up peut vous le dire. Il en va de même pour les points de repère populaires, comme le London Eye, ainsi que pour les fleurs, les plantes et d'autres objets.

Le système n'est pas parfait et ne donne pas toujours une réponse exacte - notre chien est un Mastador, par exemple, mais il affiche des informations sur les Vizslas et les Labradors - mais il est très pratique pour les plantes et les points de repère.

Visual Look Up est une fonctionnalité lancée avec iOS 15.4 et iPadOS 15.4. Vous aurez donc besoin d'un iPhone ou iPad compatible avec ce logiciel. Suivez les étapes suivantes pour utiliser Visual Look Up :

Prenez une photo du lieu, de l'animal, de la fleur, de l'œuvre d'art ou de tout autre objet sur lequel vous souhaitez obtenir plus d'informations. Ouvrez l'application Photos sur votre iPhone Ouvrez la photo sur laquelle vous souhaitez obtenir plus d'informations. Si la fonction Visual Look Up est disponible, vous verrez un "i" dans un cercle en bas de votre écran, avec deux étoiles à côté. Appuyez sur ce symbole et des informations supplémentaires sur la photo apparaîtront en bas de l'écran. Vous verrez alors " Rechercher - Chien " ou " Rechercher - Plante ", par exemple, en haut de la carte d'information. Tapez dessus pour voir les résultats et obtenir plus d'informations.

Lorsque vous suivez ces étapes pour un point de repère populaire, Apple Maps apparaît dans les résultats sous la rubrique "Connaissances Siri" et ne se contente pas de vous indiquer l'itinéraire à suivre pour vous rendre au point de repère, mais vous offre également la possibilité d'acheter des billets. Pratique.

Visual Look Up n'est pas disponible dans toutes les régions et n'est pas compatible avec toutes les langues. Vous aurez également besoin d'un iPhone sous iOS 15.4 ou ultérieur ou d'un iPad sous iPadOS 15.4 ou ultérieur et votre iPad ou iPhone doit être équipé de la puce A12 Bionic ou d'une puce plus récente pour que la fonctionnalité fonctionne.

Vous trouverez ci-dessous une liste des appareils qui prennent en charge la fonction Visual Look Up :

Ces 3 étuis garderont votre iPhone 13 mince, protégé et magnifique Par Pocket-lint International Promotion · 25 Octobre 2021 Vous pouvez obtenir toutes sortes de styles et de niveaux de protection à partir des étuis Pitaka.

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone 12 mini

iPhone 12

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone SE (2020)

iPhone SE (2022)

iPhone 13 mini

iPhone 13

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPad Air (3e génération et ultérieures)

iPad mini (5e génération et ultérieures)

iPad Pro 11 pouces (2018 et versions ultérieures)

iPad Pro 12,9 pouces (2018 et versions ultérieures)

iPad (8e génération et versions ultérieures)

Vous trouverez ci-dessous une liste des langues qui prennent en charge Visual Look Up.

Anglais (États-Unis)

Anglais (Australie)

Anglais (Canada)

Anglais (Indonésie)

Anglais (Singapour)

Anglais (Royaume-Uni)

Français (France)

Allemand (Allemagne)

Italien (Italie)

Espagnol (Espagne)

Espagnol (Mexique)

Espagnol (États-Unis)

Écrit par Britta O'Boyle.